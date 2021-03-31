Антимонопольная служба заинтересовалась закупками нацпарка «Таганай»

Больше всего нарушений в торгах, которые касаются нацпарка "Зигальга". Фото: Зигальга News/t/me

В апреле Челябинское УФАС начнет проверку нацпарка «Таганай». Причина — в большом количестве жалоб и выявленных нарушений на закупки по строительству нового нацпарка «Зигальга». Об этом рассказала заместитель руководителя регионального УФАС России Влада Ливончик.

Одна из закупок на 6,6 млн рублей касалась строительства некапитального сооружения «Визит-центр» на тропе «Где Европа встречается с Азией». ФГБУ «Таганай» объявил электронный аукцион, на который в октябре 2020 года поступили жалобы.

— Недочеты касались формальных нарушений закона, которые устранили, внеся изменения в проект контракта, — добавила Влада Ливончик.

Другая ситуация, когда жалоба поступила от реального участника торгов — ООО НПО «Академический центр лесного проектирования и инновации» из Воронежа. Речь идет об открытом конкурсе на лесоустроительные работы на «Зигальге» на почти 14 млн рублей. Эта закупка проводилась в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» (входит в нацпроект «Экология»). Как рассказала Влада Ливончик, заказчик формально отнесся к техзаданию, не указав важную для участников контракта информацию — вплоть до координат внешних границ парка и общей площади лесоустройства. В итоге УФАС закупку отменило, «Таганай» повторно провел конкурс.

— Отмена госзакупки прошла без ущерба для предпринимателей, так как на момент рассмотрения ни одной заявки от участников не поступило, — добавила Влада Ливончик.

Неоднократно поступали жалобы на аукцион по поставке бульдозеров на 8,4 млн рублей. Они рассмотрены в декабре 2020 года. «Таганай» в документации не указал запрет на поставку импортного оборудования. УФАС закупку отменило.

— ФГБУ «Таганай» стал лидером среди федеральных заказчиков и кандидатом из числа субъектов контроля, которые планировалось проверить в 2021 году, — объяснила Влада Ливончик. — В результате в апреле будет проведена плановая проверка предприятия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru