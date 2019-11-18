В Челябинской области появился новый национальный парк «Зигальга»

18 Нояб. 16:04 2019-11-18T16:05:04+03:00

Для жителей ближайшего к нему района вход будет бесплатным

Изменить размер текста: A A

Нацпарк «Зигальга» теперь есть на карте Челябинской области. Он расположен на левом берегу реки Юрюзань. Зигальгой называется горный хребет, что тянется от Зюраткуля до башкирского Иремеля. Постановление о создании нового национального парка 18 ноября подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Подписывая проект, в правительстве надеются усилить охрану растений и животных в этой части региона, а также привлечь поклонников экологического туризма. Плюс это позволит создать здесь инфраструктуру: гостиничные домики, как например, на «Таганае» и «Зюраткуле» и места отдыха.

Когда о создании парка только говорили, жители окрестных деревень опасались, что теперь им запретят выгуливать скот и собирать грибы-ягоды в лесах. Чиновники пошли на встречу и отодвинули границы парка от населенных пунктов. Для жителей Катав-Ивановского района посещение парка будет бесплатным. Остальным туристам придется заплатить за билет небольшой налог в районе 50 — 100 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете интересные места на Урале?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU