2019-11-18T16:05:04+03:00
Общество

В Челябинской области появился новый национальный парк «Зигальга»

Для жителей ближайшего к нему района вход будет бесплатным
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Виды Зигальги. Фото: министерство экологии Челябинской областиВиды Зигальги. Фото: министерство экологии Челябинской области
Изменить размер текста:

Нацпарк «Зигальга» теперь есть на карте Челябинской области. Он расположен на левом берегу реки Юрюзань. Зигальгой называется горный хребет, что тянется от Зюраткуля до башкирского Иремеля. Постановление о создании нового национального парка 18 ноября подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Подписывая проект, в правительстве надеются усилить охрану растений и животных в этой части региона, а также привлечь поклонников экологического туризма. Плюс это позволит создать здесь инфраструктуру: гостиничные домики, как например, на «Таганае» и «Зюраткуле» и места отдыха.

Когда о создании парка только говорили, жители окрестных деревень опасались, что теперь им запретят выгуливать скот и собирать грибы-ягоды в лесах. Чиновники пошли на встречу и отодвинули границы парка от населенных пунктов. Для жителей Катав-Ивановского района посещение парка будет бесплатным. Остальным туристам придется заплатить за билет небольшой налог в районе 50 — 100 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете интересные места на Урале?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не говорит по-русски и не знает города: в Челябинске разыскивают Роберта Паттисона
Драматург из Челябинска написал пьесу о военном конфликте на Донбассе
Екатеринбург вошел в ТОП-3 городов по выпуску «Мультикарт» ВТБ
Урбанист Лев Владов выставил свою кандидатуру на должность главного архитектора Челябинска
Девушка, которая сбежала из «детской тюрьмы» в Челябинской области, поехала на ток-шоу
Школьник из Челябинска поразил Максима Галкина кругами Деласала
Война машин: в центре Челябинска автобус из новой партии протаранил троллейбус
Свалку ртутных ламп обнаружили в Челябинской области
В Челябинской области погиб водитель, более ста раз нарушивший правила
В резиденцию губернатора пригласили золотой потенциал Челябинской области
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ
В Челябинске автомобилистов просят отменить поездки
К владельцам частных интернатов для пожилых на Южном Урале нагрянули с незапланированными проверками
ВТБ Лизинг признан лидером рынка в сегментах железнодорожной и строительной техники
В мэрии Челябинска дали оценку поступку закрасивших граффити
В Челябинске составили ТОП самых громких спортивных скандалов
«Не хватает детсадов, школ и транспорта, зато воздух чистый»: что говорят жители Челябинска о «Парковом-2»
К Новому году Челябинск вновь украсят праздничной иллюминацией
В Челябинской области больше животных стало погибать от бешенства
Соцсети развеселило приглашение солдат на вечер знакомств с врачами поликлиники в Челябинске