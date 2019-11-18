В Челябинской области появился новый национальный парк «Зигальга»
Нацпарк «Зигальга» теперь есть на карте Челябинской области. Он расположен на левом берегу реки Юрюзань. Зигальгой называется горный хребет, что тянется от Зюраткуля до башкирского Иремеля. Постановление о создании нового национального парка 18 ноября подписал глава правительства Дмитрий Медведев.
Подписывая проект, в правительстве надеются усилить охрану растений и животных в этой части региона, а также привлечь поклонников экологического туризма. Плюс это позволит создать здесь инфраструктуру: гостиничные домики, как например, на «Таганае» и «Зюраткуле» и места отдыха.
Когда о создании парка только говорили, жители окрестных деревень опасались, что теперь им запретят выгуливать скот и собирать грибы-ягоды в лесах. Чиновники пошли на встречу и отодвинули границы парка от населенных пунктов. Для жителей Катав-Ивановского района посещение парка будет бесплатным. Остальным туристам придется заплатить за билет небольшой налог в районе 50 — 100 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU