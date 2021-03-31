Пополнится ли реестр? Как в Челябинске наказывают тех, кто взялся за миллионные контракты и сорвал их

В Реестр недобросовестных поставщиков может попасть любая компания

В Челябинской области в последние годы ведутся масштабные работы по благоустройству. Но весь прошлый год жители наблюдали, как многомиллионные контракты выигрывают малоизвестный фирмы с небольшим штатом сотрудников и без опыта. Так было при ремонте набережной, уборке дорог, реконструкции зданий. Но оказалось, что включить компанию в Реестр недобросовестных поставщиков не так-то просто, даже при срыве сроков и потере денег.

Заместитель руководителя Челябинского УФАС России Влада Ливончик рассказала, что в прошлом году было подано больше 100 заявлений на включение фирм в черный список, и тенденция продолжается в этом году.

— Только 40% от списка мы включаем в Реестр недобросовестных поставщиков. Многие из фактов проходят через суд, — уточнила Влада Ливончик.

Так, на два года в Реестр попала компания АО «Квартал», которая заключила с Управлением по имуществу и земельным отношениям Администрации Копейского ГО контракт на приобретение восьми квартир для детей-сирот путем инвестирования в строительство. По контракту еще в мае 2019 года подрядчику перевели больше 90% средств, но на апрель 2020 года дома не возведены даже на уровень фундамента. В результате поставщика включили в Реестр недобросовестных поставщиков, как и учредителей компании, один из которых, как выяснилось, Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа Челябинской области. Квартал обжаловал решение УФАС в Арбитражный суд, но он решение антимонопольного органа поддержал.

В конце 2020 года в УФАС поступила жалоба от участника аукциона на контракт по охране Государственного исторического музея Южного Урала. Как рассказала Влада Ливончик, не первый раз победителем торгов становилась частная охранная ООО компания «Виктория», но в этот раз заказчик отклонил заявку компании. Антимонопольная служба выдала предписание принять заявку, так как нарушений нет, и «Виктория» снова выиграла контракт.

Сведения о компаниях, нарушающих закон, можно получить на официальном сайте

— Но теперь мы видим объективную картину, — говорит Влада Ливончик. — «Виктория» не раз нарушала условия контракта, причем не только формальные (у охранников не было удостоверений, в музей не предоставлялись списки), но и более серьезные, касающиеся, например, трудового законодательства: охранники выходили на вторые сутки, не было сведений о наличии оружия. Кроме того, зафиксированы случаи, когда на вызов не приезжала бригада быстрого реагирования. В итоге контракт расторгнут, а компанию «Виктория» включили в Реестр недобросовестных поставщиков.

Еще один случай коснулся дошкольных учреждений. В середине 2020 года компания ООО «Аверс» заключила несколько контрактов с детскими садами и санаториями Челябинской области на поставку игрового оборудования — малых архитектурных форм. Общая сумма контракта 1,2 млн руб. Но свои контракты так и не исполнила. Пострадали пять детсадов и один санаторий. Тогда компанию и ее учредителей включили в Реестр недобросовестных поставщиков.

Уже не раз поднимался вопрос о включении в черный список дорожных подрядчиков, в том числе ООО «Урал-Сервис-Групп», которая сорвала строительство набережной в Челябинске. Но как сказала на итоговой пресс-конференции в феврале мэр Наталья Котова, город обращался с просьбой включить их в Реестр, но с учетом пандемии они получили отказ. Как позже объяснила глава регионального УФАС Анна Козлова, если подрядчик выполнил часть работ и есть претензии к качеству, то повода для включения в Реестр нет.

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