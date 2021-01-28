«Главное, чтобы рассчитали силы»: мэр Челябинска Наталья Котова рассказала о поисках подрядчика для набережной реки Миасс

В ходе строительства рабочие обнаружили историческую кладку набережной XIX века. Фото: Юрий Латышев

Сегодня на пресс-конференции по итогам 2020 года Наталья Котова рассказала о строительстве набережной реки Миасс. По ее словам, в ближайшее время мэрия подготовит документы для нового конкурса, по итогам которого определится подрядчик. Не исключено, что участие примет и та самая компания, из-за которой сорвались сроки строительства.

— Мы несколько раз пытались включить компанию в реестр недобросовестных подрядчиков, но в связи с пандемией нам отказали, — рассказала Наталья Котова. — Вероятность того, что эта компания будет в этом реестре — минимальная, а для участия в конкурсе мы ждем всех желающих. Главное, рассчитать силы, чтобы набережная была сдана в срок.

Что касается взыскания убытков, то подрядчик был оштрафован на 2,2 млн рублей.

Набережная реки Миасс, если когда-то все-таки построится, будет одним из самых выстраданных проектов Челябинска. Изначально планировалось, что ее откроют 15 декабря 2020 года, но уже январь 2021, а погулять там как-то не выходит. С самого начала все пошло наперекосяк, и пока подрядчик готовился к работе, мэрия заплатила часть денег по контракту другой компании, тем самым отдав проект им. Потом во время строительства обнаружили древнюю подпорную стену, из-за чего тоже пришлось приостановить работы.

В конце концов делами заинтересовалась прокуратура и сделала виноватой администрацию города. Как оказалось, управление дорожного хозяйства вовремя не получило разрешение на строительство. На пресс-конференции по итогам 2020 года губернатор региона Алексей Текслер заявил, что набережную достроят в 2021 году, дескать, подрядчик подвел.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru