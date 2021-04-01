В Челябинской области стартуют курсы для наблюдателей за выборами-2021

Общественные наблюдатели помогут следить за выборами.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Предстоящие выборы в Госдуму в Челябинской области обещают быть жаркими, а, значит, не обойдется без нарушений. Уже сейчас в регионе готовятся противостоять попыткам срыва избирательных кампаний и проведения самих выборов. Следить за порядком будут общественные наблюдатели.
Тема обучения обсуждалась на заседании Общественного штаба по контролю за выборами в Челябинской области. Для добровольцев разработан учебный курс, на котором «студенты» познакомятся с законодательной базой, возможными видами нарушений, научатся противостоять попыткам саботажа на участках. Для обучения создан даже учебный избирательный участок.
Для слушателей создадут учебные избирательные участки.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— У меня десятилетний опыт работы в избирательной комиссии, и могу сказать, что такой участок — очень полезная вещь, — уверяет член общественного штаба, доктор политических наук Наталья Балынская. — Можно наглядно показать, где и как сидят члены избиркомов, где можно снимать журналистам, как ведется подсчет голосов, что является нарушением, а что нет.
Обучение связано еще и с изменениями в проведении выборов. В этом году голосование снова растянется на три дня.
Программа курса получилась объемной.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
К работе постараются привлечь молодежь.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Председатель общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко призвал активнее работать с общественными организациями, учебными заведениями.
— Нужно привлекать молодежь, обучать, знакомить с законодательством, процедурой подсчета голосов, чтобы они знали, как проходят выборы, — отметил Николай Дейнеко.
По словам Натальи Балынской политтехнологи постоянно используют новые схемы, поэтому наблюдатели должны быть хорошо подкованными:
— В моей практике был случай, о котором я студентам всегда рассказываю. По городу распространили листовки против одного из кандидатов и говорилось, что они заряжены энергией вуду и прикасаться к ним нельзя. Многие действительно боялись, приносили их в перчатках. Но для нас — это просто один из вариантов нарушения.
К обучению привлекут и политтехнологов.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Пока точной информации, сколько человек смогут пройти обучение, нет. Но, по словам членов штаба, желающих стать общественными наблюдателями уже много.
На заседании штаба также была презентована новую медиа-платформа «Выборы 2021». Она создана для всех участников избирательного процесса — партий, депутатов и кандидатов, наблюдателей, избирательных комиссий и, конечно, тех голосует. С помощью платформы политики знакомят со своими программными тезисами, следят за рейтингами, отвечают на вопросы избирателей. Те, кто был далек от выборов, смогут узнать всю информацию о процедуре проведения избирательной кампании, сроках, найти на сайте информацию о кандидатах по своему округу.
Перейти на платформу «Выборы 2021».
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