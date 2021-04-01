Челябинских призывников протестируют на ковид, а в частях поставят прививки

Призывные пункты оснастили рециркуляторами, бесконтактными термометрами и масками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 1 апреля, в Челябинской области стартовал весенний призыв. В войска отправятся около почти 3300 молодых южноуральцев. Первая отправка запланировано на 15-е число. Это уже третий призыв, проходящий в эпоху ковида. Военкоматы и областной сборный пункт, откуда отправляют солдат, «вооружились» целым арсеналом противовирусных средств.

— Основная задача — недопущение заноса ковида. Мы не может рисковать здоровьем новобранцев. Сотрудники военного комиссариата прошли вакцинацию или имеют антитела. Перед отправкой призывников протестируют на ковид. На весь путь следования их обеспечат антисептиками и масками. Сопровождающие военные также сдадут тест, — рассказал на пресс-конференции в АиФ-Челябинск военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.

До воинских частей новобранцы поедут в отдельных вагонах или полетят спецрейсами, чтобы исключить контакт с гражданскими.

Если призывник не успел вакцинироваться от ковида, он может сделать это в воинской части, уточнил начальник центра военно-врачебной экспертизы Андрей Сорвилов.

Ковид внес коррективы в альтернативную службу. Из двух десятков желающих в прошлом году смогли отправиться служить только 8. Судьба остальных может решиться в этот призыв. Дело в том, что большинство альтернативных новобранцев отправляются служить в больницы, а в медучреждениях объявили карантин по ковиду.

Молодым людям напомнили об ответственности за уклонение от службы — штрафы до 200 тыс. или лишение свободы до двух лет. После чего все равно придется отслужить.

Напомним, в прошлом году родители призывников жаловались на очереди в военкоматах.

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