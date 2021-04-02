Изменились условия на получение пособия от 3 до 7 лет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Уже год, как малообеспеченные российские семьи получают из Федерального бюджета пособие на несовершеннолетних детей от 3 до 7 лет. Раньше выплата равнялась половине прожиточного минимума на ребенка. Ее размер в Челябинской области достигал 5 982 рубля 50 копеек. Но с 1 апреля произошли важные изменения. Рассказываем, что нужно знать тем, кто претендует на детские пособия в Челябинске 2021.

На детское пособие претендовали все, у кого были низкие доходы. В пандемию это было особо актуально. Уровень безработицы рос. Заявления заполнялись дистанционно. И получить дополнительную копейку в семейный бюджет хотел каждый второй. Тогда же депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли несколько поправок, касающихся материальной помощи семьям.

К чему новые правила

Чтобы урегулировать ситуацию и отсеять тех, кто претендовал на помощь от государства, имея теневые заработки, власти доработали закон. Теперь назначение пособия будет зависеть от степени нуждаемости. Выплату начнут получать семьи с опекаемыми детьми и те, у кого есть совершеннолетние студенты до 23 лет. На нее также смогут претендовать родители инвалидов.

В 2021 году размер пособия малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет вырастет, и будет назначаться не только половина прожиточного минимума. В некоторых случаях сумма дойдет до 75 и 100% этого самого минимума.

Размер выплаты зависит от доходов и имущества. Инфографика: Сергей Зверев.

Кому, сколько положено

По информации Министерства социальных отношений Челябинской области, размер пособия, в первую очередь, будет зависеть от доходов семьи.

— Если же при получении этих средств среднедушевой доход семьи все равно не достигнет регионального прожиточного минимума, выплата составит 75% детского прожиточного минимума (8 973 рубля). На 100% детского прожиточного минимума (11 965 рублей) семья сможет рассчитывать, если для выхода из бедности ей будет недостаточно 75%, — сообщили в ведомстве.

В Челябинске больше 95 тысяч нуждающихся семей, которые сегодня получают базовую доплату от государства, рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина:

— Тем, кто уже получает ежемесячную денежную выплату на детей от 3 до 7 лет, необходимо обратиться за перерасчетом, который будет сделан за период с 1 января 2021 года. Заявления можно подавать в период с апреля и до конца года.

В расчетах будут учитываться зарплата и авторские гонорары, доходы от предпринимательской деятельности (включая самозанятых), сдача имущества в аренду, пенсии, стипендии, алименты и социальные выплаты.

С 1 апреля 2021 года претендовать на выплату от 3 до 7 лет могут семьи с детьми-инвалидами. Фото: Кристина Безбородова.

Получателей станет больше

С 1 апреля 2021 года претендовать на помощь от государства смогут:

* Семьи, где есть совершеннолетние дети-студенты. Обязательные условия: они должны быть не старше 23 лет, учиться очно и не состоять в браке.

* Семьи с опекаемыми детьми. Не смотря на то, что эти дети находятся на гособеспечении. Условия, в которых воспитываются такие дети, также зависят от дохода семьи.

* Семьи с детьми-инвалидами. Еще вчера такие ячейки общества не имели права на получение пособия на детей от 3 до 7 лет. Их среднедушевой доход незначительно превышает прожиточный минимум из-за компенсационной выплаты. Теперь она учитываться не будет.

Причем тут имущество

Помимо размера, с 1 апреля изменились и правила назначения выплаты. Квартира, жилой дом, дача, земельный участок, гараж, машина, мотоцикл и даже трактор с лодкой не помеха для получения государственной поддержки. Но при определенных условиях.

Квадратные метры играют ключевую роль в назначении пособия. Фото: Влад КОМЯКОВ

Если у семьи, претендующей на пособие, в собственности квартира или дом, то стоит посчитать квадратные метры. На каждого члена семьи положено не больше 24 квадратных метров в многоквартирном доме и 40 — в своем.

Ваш земельный участок может быть площадью не больше 0,25 га (или 1 гектар, если участок расположен в сельской местности).

Что касается движимого имущества. Вам не положено пособие, если вы ездите на новом внедорожнике моложе 5 лет. Исключение — микроавтобус у многодетной семьи, где больше четырех детей.

Малообеспеченная семья, по меркам государства, может владеть нежилым помещением, катером или моторной лодкой. А также иметь одну единицу самоходной техники (трактор, комбайн) младше пяти лет. Более старые транспортные средства при оценке нуждаемости не учитываются.

У малообеспеченной семьи, претендующей на выплату, может быть разное имущество. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Банковские вклады тоже попадут под пристальную проверку. Годовой доход от процентов по банковским вкладам не должен превышать прожиточный минимум семьи (это вклад, в среднем, не превышающий 250 тыс. рублей).

Правило «нулевого дохода»

Родители не могут претендовать на выплату и при этом находиться в положении иждивенцев. У них должны быть свои источники дохода. Или стоит поискать объективные причины для того, чтобы не работать:

— учет в центре занятости

— длительное лечение

— уход за ребенком до 3 лет

— уход за инвалидом или пожилым родственником старше 80 лет

— служба в армии и трехмесячный период после службы

— очная форма обучения

«Нулевой доход» не распространяется на одиноких родителей. Но его может иметь один родитель из многодетной семьи. Его работа — забота о детях.

Подать заявление на пособие от 3 до 7 лет или его перерасчет можно через сайт Госуслуги и лично обратившись в МФЦ. Решение о назначении (либо отказе) ежемесячной выплаты в новом размере будет после тщательной проверки доходов и имущества.

Семьи, которым пересчитают пособие, получат также доплату за первые 3 месяца 2021 года.

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