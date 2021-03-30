Изменения для челябинцев с апреля 2021 года.
Весна набирает обороты, а вместе с ней в стране и регионах индексируется пенсия, принимаются новые законы, снимаются ограничения, начинается прием в школы. Что из всего этого многообразия напрямую коснется жителей Челябинска и что изменится в Челябинской области с 1 апреля 2021 расскажет «Комсомольская правда».
ПЕНСИИ ПОВЫСЯТ
На 3,4% проиндексируют социальные выплаты людям пожилого возраста, вышедшим на пенсию. С 1 апреля 2021 года пособие у среднестатистического пенсионера будет равняться 10 тысячам 183 рублям. Такую сумму станут получать около 4 миллионов пожилых россиян.
Размер индексации пенсий определяется из соотношения величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля).
Пенсия повысится почти у 4 миллионов россиян.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ПОСОБИЯ ПЕРЕСЧИТАЮТ
Выплата малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет может вырасти вдвое. Претендовать на нее могут все, у кого не хватает прожиточного минимума.
Его размер на душу населения в Челябинской области в 2021 году определен в сумму 11 430 рублей, для трудоспособного населения — 12 247 рублей, для детей — 11 965 рублей, для пенсионеров — 9 794 рубля.
Еще недавно доплата на одного ребенка составляла 50% от прожиточного минимума, а теперь она может доходить до 75, а то и 100%, в зависимости от конкретной жизненной ситуации.
Заявления на перерасчет ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет можно подавать в органы соцзащиты с 1 апреля.
В 1 КЛАСС ЗАЧИСЛЯТ
1 апреля теперь как 1 сентября. Чтобы со всей страной отметить День знаний, сначала нужно зачислиться в школу. Пожелания родителей будущих первоклассников начнут принимать по прописке в Общероссийский единый день подачи заявлений. Челябинские школы уже вывесили списки количества вакантных мест.
Вариантов зачисления ребенка в общеобразовательное учреждение на 2021-2022 учебный год несколько. От мам и пап требуется всего несколько документов и до 30 июня определиться, где будут учиться их дети.
Заявления от родителей первоклассников сначала будут принимать по прописке.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
ПРАВИЛЬНОЙ ЕЗДЕ НАУЧАТ
Апрель 2021-го актуален для всех, кто в будущем хочет кем-то стать: учеником или водителем. У кандидатов на получение водительского удостоверения изменятся правила сдачи экзамена. Предполагается, что жесткие требования повысят навыки автолюбителей.
Будущие водители будут сдавать практический экзамен в городских условиях.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Практический этап впредь будет проходить в реалиях города с элементами автодрома. Никаких тебе вымышленных парковок или разворотов. Но для мотоциклистов все останется по-прежнему.
Помимо отмены отдельного экзамена на автодроме изменится список ошибок и нарушений, за которые предусмотрены штрафные баллы. К примеру, жест за рулем в сторону гаджета или не пристегнутый ремень безопасности сразу снимет 5 возможных балов и отправит потенциального водителя на пересдачу.
ПРОЕЗДНЫЕ ПОДЕШЕВЕЮТ
Тех, кто передвигается на общественном транспорте в Челябинске, тоже ждут изменения. Но приятные.
Общественный транспорт станет доступнее.
Фото: Евгения ГУСЕВА
С 1 апреля подешевеют проездные в автобусах, трамваях и троллейбусах. На два вида транспорта карта будет стоить 1 100 рублей вместо прежних 1 650 рублей, а на три вида — 1 400 вместо 2 200.
КУРИЛЬЩИКИ РАСКОШЕЛЯТСЯ
В стране вводится минимальная стоимость табачных изделий. С 1 апреля она составит 107 рублей и 78 копеек.
Закон запрещает продавать сигареты ниже рыночной стоимости. В следующем году снова ждем повышения минимальной цены.
Минимальная цена за пачку сигарет 107 рублей 78 копеек.
Фото: Дмитрий МАКЕЕВ
КАРАНТИННЫЕ ЛЬГОТЫ ЗАКОНЧАТСЯ
Прекращаются выплаты в размере 5 тысяч рублей, которые были положены на каждого ребенка до 8 лет.
Не будет автоматического продления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Больше не стоит претендовать на реструктуризацию кредитов тем, у кого из-за пандемии резко упали доходы.
Потеряют вес указания Банка России о том, чтобы не отбирать у должников единственное жилье.
Перестанет действовать упрощенный порядок оформления больничных (в том числе, лицам старше 65 лет).
Утратят силу и правила временной регистрации безработных, позволявшие встать учет в ЦЗН в дистанционном порядке.
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