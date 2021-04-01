МГТУ им. Г.И. Носова и «Андроидная техника» разрабатывают робота для проведения УЗИ-диагностики

Коллаборативный робот позволит обеспечить качественную диагностику автономно, без врача-специалиста, избежать неудобств, связанных с необходимостью поездки пациента в отдаленное медицинское учреждение. Также с его помощью можно будет обучать студентов-медиков ультразвуковой диагностике.

Идея привлечь коллаборативного робота к образовательному процессу студентов-медиков принадлежит врачу ультразвуковой диагностики, кандидату медицинских наук, доценту Александру Блинову. Реализацией проекта занимаются Магнитогорский государственный технический университет и НПО «Андроидная техника».

Коллаборативные роботы или коботы созданы для совместной работы с человеком, спроектированы так, чтобы не подвергать опасности находящихся рядом людей. Они малогабаритные, грузоподъемность не больше 15 килограмм, имеют специальные оптические датчики для обеспечения его безопасности, а также датчики движения и обратной связи.

Специалисты НПО «Андроидная техника» уже создали коллаборативный робототехнический комплекс.

— Это шестизвенный манипулятор, который можно прикрепить к столу или стойке. Кобот может двигаться вокруг своей оси в разных положениях.На конечном звене манипулятора установлен датчик сил и моментов. Он необходим для того, чтобы мы могли задавать определенную нагрузку на робота, и он слушался,куда ему передвигаться. За счет элементов сопротивления, которые в нем установлены, мы можем перемещать УЗИ-сканер в нужное специалисту положение, — пояснил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Ученые МГТУ им. Г.И. Носова разрабатывают программное обеспечение для обработки изображения, полученного с УЗИ-датчика.

— Это серьезный вызов для нас. Работа большая, но очень интересная, потому что медицинские изображения сложны, способ их получения — дело непростое, есть много элементов, которые нуждаются в распознавании. Сейчас ведется разработка интерфейса самого программного продукта, — прокомментировала доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой вычислительной техники и программирования МГТУ им. Г.И. Носова Оксана Логунова.

Обучать студентов-медиков с помощью коллаборативного робота — это первый этап. Ученые МГТУ им. Г.И. Носова и специалисты НПО «Андроидная техника» ведут разработки, чтобы кобот мог работать в автономном режиме и давать результат с описанием УЗИ-диагностики, а также идет разработка технологии, которая позволит выполнять ультразвуковое исследование удаленно. В этом случае врач и пациент могут находиться в разных местах. Специалист сможет подключиться к устройству и на копирующем манипуляторе производить все необходимые действия, а робот будет повторять их на теле пациента.

В планах Магнитогорского государственного технического университета совместно с НПО «Андроидная техника» и другими партнерами создание центра компетенций по реабилитации и робототехнической медицины.

Так, вуз и «Андроидная техника» уже несколько лет реализуют проект «Робототехника для науки и образования». Ученые университета с помощью информационно-сервисного андроидного робототехнического устройства, способного коммуницировать с человеком (вербальное общение, имитация эмоций) и передвигаться посредством колесной платформы, занимаются с детьми, в том числе с детьми с ограниченными возможностями

здоровья.

— Робот направлен на активизацию развития коммуникативности, совершенствования познавательных, языковых, речевых, творческих способностей, навыков и умений, логики мышления ребенка, способствует социальной адаптации детей, — пояснил доцент кафедры дошкольного и специального образования МГТУ им. Г.И. Носова Владимир Чернобровкин.

В дошкольных образовательных учреждениях специалисты МГТУ для работы с детьми используют и танцующего робота-андроида. Он имеет широкие функциональные возможности: умеет ходить, кувыркаться, делать акробатические трюки.

— Когда ребенок с аутизмом или ДЦП взаимодействует с взрослым человеком, он зачастую воспринимает его с настороженностью. В случае взаимодействия с робототехническим устройством, способным двигаться и общаться, ребенок начинает ассоциировать его с собой и подражать ему. Это оказывает положительное воздействие на его социализацию, — рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Также университет вел разработки в сфере профилактики и сохранения здоровья. Так, ученые «РНД МГТУ» приняли активное участие в разработке промышленных экзоскелетов «Exorise». Оборудование за счет конструкции разгружает мышцы спины, рук и ног работников промышленных предприятий, снижая вероятность травм и развития профессиональных заболеваний.

В данный момент специалисты технического университета совместно с партнерами участвуют в разработке робота-ассистента для врачей, которые проводят операции на позвоночнике и спинном мозге.