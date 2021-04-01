Депутат челябинской гордумы Илья Мительман прокомментировал проверку израильского гражданства

На заседаниях гордумы Илья Мительман часто высказывается резко. Фото: Челябинская городская дума

Депутаты гордумы просят проверить декларацию Ильи Мительмана и наличие у него двойного гражданства. Обращение направят губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, с одобрения которого и может быть организована эта проверка.

Поводом для разбирательства стала публикация, в которой говорится что Илья Мительман — гражданин Израиля, и что там имеется недвижимость.

Скандал разразился сразу после перепалки Мительмана с Котовой на отчете о проделанной работе за 2020 год, где он начал критиковать работу администрации и отказался принимать отчет. Депутат считает, что пристальное внимание к нему не случайно.

— Я избираюсь третий раз, каждый раз мои оппоненты пытаются перед любыми выборами поднять вопрос по моему гражданству. Уже много раз проводились проверки, у меня нет израильского гражданства, это первое. Второе, обратите ваше внимание, что именно перед отчетом главы города, в день, в день (!) отчета главы города, на котором я задавал острые вопросы в городе, я выступил с критикой главы города о работе за год, именно в этот день вышла статья на ресурсе, — прокомментировал Илья Мительман КП-Челябинск.

«Разоблачение» депутата вышло на ресурсе 30 марта в 9:44. А отчет главы начался в этот же день в 11 часов. Соответственно, сложно связать его именно с перепалкой.

— Я еще хочу еще раз подчеркнуть, что у меня нет гражданства и я живу в Челябинске, в Челябинске работаю, и вся моя недвижимость, да, у меня есть заграничная, но я этого не скрываю, она вся задекларирована. В этом году опубликована декларация, и вы увидите, что я заплатил достаточно налогов в городе Челябинске, как подоходного, так и мое предприятие, и считаю, что инициирование очередной проверки — это опять попытка какой-то политической интриги.

Депутат гордумы уже высказал намерение участвовать в битве за кресло депутата Госдумы, но официально документов пока не подавал.

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