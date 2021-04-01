Челябинские разработчики вышли в сегмент услуг для электромобилей

В марте 2021 года компания «Интерсвязь» установила в Челябинске свою первую электрозаправку. Зарядная станция располагается по адресу Проспект Победы 288 и на данный момент полностью функционирует. Монтаж заправки стал первым шагом в масштабном плане по развитию инфраструктуры для электромобилей в столице Южного Урала. Партнером проекта и поставщиком оборудования выступила компания «Электрокарс».

Модель заправки — Grasen Level 2. Выбрана она не случайно. Зарядное устройство может работать при температурном режиме менее — 30 градусов. Выходная мощность модели 7КВТ, этого хватает чтобы полностью восстановить заряд батареи автомобиля за 4-5 часов. Установленная на Проспекте Победы станция позволяет единовременно заряжаться сразу двум электрокарам с разъемом стандарта SAE J1772.

В перспективе сеть электрозаправок может быть интегрирована и в флагманский проект компании «Интерсвязь» — систему «Умный город». Владельцы электрокаров могут получить возможность активировать зарядную станцию при помощи «синего ключа таблетки» от «Умного домофона», а так же управлять заправкой при помощи мобильного приложения компании «Интерсвязь» — запускать процесс зарядки, останавливать его, находить место для подзарядки на интерактивной карте города.

— Рынок электро-автомобилей и связанных с ними инфраструктурой сейчас активно развивается и расширяется, при чем до сих пор находится только в начале пути. Компания «Интерсвязь» всегда оперативно реагировала на тренды в сфере современных технологий, мы одними из первых на Южном Урале и в России занялись освоением «Умной домофонии», технологий на основе искусственного интеллекта, поэтому и эту тему мы не могли обойти стороной. Кроме того, для Челябинска, где более 30 процентов загрязнения воздуха — это выхлопы транспорта, оперативное развитие движения электромобилей может постепенно стать хорошим инструментом для исправления экологической ситуации, — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

Уже в апреле этого года, одна зарядная станция будет установлена возле ЖК «Манхеттэн» на улице Труда, а так же в еще нескольких локациях. Специфика модели станции, компактность и мобильность позволяет размещать ее в любом месте, удобном для владельцев электрокаров, не привязываясь к особенностям инфраструктуры.

Отметим, на данный момент в Челябинске и области официально зарегистрированы более 200 владельцев электрокаров различных марок.

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