Челябинские врачи первыми на Урале провели сложную операцию на поджелудочной железе трехлетней девочки

Операция длилась больше четырех часов. Фото: ЧОДКБ / vk.com
К хирургам Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОКДБ) обратилась мать трехлетней девочки. Она рассказала, что ее дочь Милана последнее время мучается от болей в области живота. Причиной этому — врожденный панкреатит и образование головки поджелудочной железы с расширением протоков.
— Первые приступы начались еще в сентябре. Ребенок мучился от боли. За это время мы четыре раза лежали в ЧОДКБ, соблюдали строжайшую диету, но приступы повторялись. Было непонятно, как жить дальше – ведь это не жизнь, а существование, — рассказывает мама девочки.
Медикаментозное лечение лишь ослабляло боль, но приступы до сих пор продолжались. В итоге врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.
Фото: ЧОДКБ / vk.com
Операция в больнице длилась больше четырех часов. За ее ход отвечала команда хирургов из трех человек — это Николай Ростовцев, Максим Ядыкин и Артем Махалов, который недавно разбился на дельталете.
– Операции на поджелудочной железе считаются одними из самых сложных – она выделяет секрет, который разъедает все вокруг. Только клиники самого высокого класса работают с этим органом, – рассказал хирург Николай Ростовцев.
Фото: ЧОДКБ / vk.com
Фото: ЧОДКБ / vk.com
Фото: ЧОДКБ / vk.com
Операция прошла успешно. Хирурги удалили резекцию головки поджелудочной железы и восстановили естественное соединение с двенадцатиперстной кишкой. Сейчас трехлетняя Милана чувствует себя хорошо и уже выписалась из больницы.
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