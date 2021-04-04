Развод заочно: разбираемся, как челябинцу удалось расторгнуть брак в тайне от жены

Разводиться оказалось проще, чем регистрировать брак. Фото: Иван МАКЕЕВ

На днях в Челябинске прогремела история: после смерти богатого супруга женщина узнала, что ей ничего не светит потому, что она… давно ему не жена. Оказалось, что он тайно развелся и связал себя с узами брака с другой. При этом спокойно продолжал жить с теперь уже бывшей женой.

— Светлана не получила уведомление от суда, поскольку находилась в командировке. В результате брак аннулировали без ее ведома и участия, — рассказал адвокат Александр Щербинин, представляющий интересы женщины.

А так можно было? Готовишь борщ, стираешь носки, а человек оказывается давно развелся! В поисках ответа на вопрос, как развестись втихаря, мы обратились в городские ЗАГСы и суды.

В ЗАГСах разных районов отвечают примерно одно и то же: если супруги приходят разводиться вдвоем, процедура проходит без проблем (насколько эта формулировка применима в данном случае). Но если инициатор расторжения брака не может (или не хочет) привлекать другую сторону в добровольном порядке, обращаться нужно уже не в ЗАГС.

— Вы идете в суд, и тогда суд принимает решение. Они должны поставить человека в известность, — рассказали в одном из ЗАГСов.

Разводить вас будет мировой суд. Но придется побегать самому.

— Нужно отправить почтой исковое заявление о расторжении брака с вложенными туда документами. Вы просто приходите на почту и заказным письмом отправляете. Подавая документы на развод в суд, вы прикладываете кассовый чек о том, что вы отправили по такому-то адресу такой-то комплект документов. Чтобы его известить нам необходим его адрес и действующий номер телефона, — рассказали в одном из судов.

Далее по ходу разговора начало проясняться, как челябинец сумел осуществить хитрую многоходовку с тайным разводом. Сделать так, чтобы документы не дошли по нужному адресу или, дойдя, не попали в руки адресату, судя по всему, не так уж сложно. Например, «перехватив» письмо.

— Если вы не знаете его телефон, мы отправляем повестку по адресу, где он прописан. Допустим на почте не забрал повестку, она семь дней пролежала и вернулось к нам. Это все равно считается надлежащим извещением, — продолжают в суде.

При этом супруг, в отношении которого судебное решение о расторжении брака было заочным, может отыграть все назад. Для этого и дается время.

— Заочное решение вступает в силу дольше, чем обычное. Если вдруг в течение двух месяцев человек узнал о разводе, он может прийти отменить решение. Тогда все будет заново рассматриваться.

Судя по всему, героиня нашей истории в силу неведения пропустила это время. В ее случае прошло четыре года. Теперь женщина обратилась к адвокату, чтобы он помог ей получить хотя бы часть наследства, ведь все эти миллионы были заработаны в период брака с ней.

— Суд ей отказывает, поскольку три года с момента расторжения брака прошли, она пропустила срок для раздела имущества, — добавил Александр Щербинин. — А наша позиция в том, что срок пропущен по уважительной причине — она не знала, что брак расторгнут.

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