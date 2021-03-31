Незаметно развелся и снова женился: челябинка осталась без наследства мужа-миллионера

Теперь женщина пытается получить хотя бы часть наследства Фото: Алексей БУЛАТОВ / Юлия ПЫХАЛОВА

Если вы давно не заглядывали в паспорт супруга или супруги, то сейчас самое время, чтобы это сделать. Челябинка Светлана (имя изменено) жила и наивно полагала, что является женой мужа-миллионера, но фактически уже несколько лет была разведенкой. Нет, у женщины нет шизофрении, просто ее муж провернул аферу, которая вскрылась лишь после его смерти во время оформления наследства. Адвокат Светланы рассказал КП-Челябинск, как это все произошло.

Женщина много лет жила в браке с мужчиной, у которого на счетах лежали миллионы рублей. Не сказать, что жили они душа в душу — часто ругались, но потом мирились, а совсем недавно мужчина умер. Когда пришло время до наследственных дел, вдова пошла к нотариусу: принесла оригинал свидетельства о браке и ждала, что ей перезвонят и теперь она станет миллионершей. В один из дней она наконец-таки дождалась звонка, но услышала неожиданные слова.

— Нотариус сообщил, что помимо нее за наследством обратился еще один человек — тоже супруга и тоже предоставила свидетельство о заключении брака, — рассказал КП-Челябинск адвокат женщины Александр Щербинин. — Оказалось, что мужчина расторг старый брак и вступил в новый.

Четыре года назад, когда супруги в очередной раз поссорились, муж решил, что хочет разорвать священные узы брака и пошел в суд. Он подал заявление, а Светлана не получила уведомление от суда, поскольку находилась в командировке. В результате брак аннулировали без ее ведома и участия. Холостой мужчина не собирался долго быть одиноким и нашел себе другую женщину. Не сказать, что молоденькую — примерно того же около пенсионного возраста.

Аль Пачино говорил, что сделал предложение своей жене на третий день знакомства, и всю жизнь жалел лишь о двух потерянных днях. Вероятно, именно это вдохновило нашего героя, ведь любовь настолько им завладела, что он решил не терять ни минуты и расписался в загсе с новой пассией. Однако жить с ней мужчина не стал — лишь периодически встречался, а сам вернулся к прежней жене, с которой помирился.

Решившая, что все наладилось, Светлана даже не подозревала, что по закону она уже совсем не супруга, а заглядывать в паспорт к мужу как-то не приходилось. Все произошедшее для Светланы было тайной, вскрывшейся лишь спустя четыре года, когда супруг умер. Теперь женщина обратилась к адвокату, чтобы он помог ей получить хотя бы часть наследства, ведь все эти миллионы были заработаны в период брака с ней.

— Суд ей отказывает, поскольку три года с момента расторжения брака прошли, она пропустила срок для раздела имущества, — добавил адвокат Александр Щербинин. — А наша позиция в том, что срок пропущен по уважительной причине — она не знала, что брак расторгнут.

Больше никакого имущества после себя умерший мужчина не оставил. Светлане явно повезло, что жили они в квартире, оформленной на нее, а иначе могла остаться и без крыши над головой. Чем закончится эта история, узнаем позже, но в последнее время челябинцы частенько попадают в интересные ситуации, связанные с дележкой имущества.

Недавно, после развода, мужчина решил, что выплачивать кредит, взятый на увеличение груди бывшей супруги, он не хочет. Челябинец обратился в суд, чтобы оставшуюся сумму поделили на двоих, ведь жены у него больше нет, а грудь осталась у нее. Подробнее об этой ситуации читайте в нашем материале.

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