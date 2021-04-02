Прививки от коронавируса в Челябинске: график вакцинации в ТРК 3 и 4 апреля

Прививки от коронавируса в Челябинске будут делать на площадках ТРК
Фото: Кирилл САДЫКОВ
3 и 4 апреля продолжат делать прививки от коронавируса в Челябинске. Площадками для вакцинации также станут ТРК крупных городов области.
ЧЕЛЯБИНСК
3 апреля
Торговый город «Алмаз» (Копейское шоссе, 64, 1 этаж, центральный вход) с 10:00 до 16:00 часов
ТРК «Космос» (ул. Чичерина, 28, цокольный этаж) с 12:00 до 16:00 часов
ТРК «Горки» (ул. Артиллерийская, 136, 2 этаж, со стороны автодороги Меридиан) с 10:00 до 16:00 часов
ТРК «Куба» (ул. Цвиллинга, 25, 1 этаж) с 10:00 до 15:00
МИАСС
3 и 4 апреля
ТРК «Слон» (пр. Автозаводцев, 65, около магазина «Стольник») с 12:00 до 16:00 часов
МАГНИТОГОРСК
3 и 4 апреля с 11:00 до 15:00 часов
ТРК «Континент» (3 этаж)
ТРК «Гостиный двор» (вход с пр. Карла Маркса, 1 очередь, 2 этаж)
Первая прививочная акция проходила в ТЦ «Алмаз» 20 марта 2021 года. Правила не изменились. Для того чтобы бесплатно поставить вакцину, потребуются некоторые документы. Так что если вы собираетесь в эти выходные за покупками и не прочь вакцинироваться, не забудьте захватить с собой паспорт, СНИЛС и медицинский полис.
Поставить вакцину от коронавируса можно в 4-х торговых центрах Челябинска.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Напомним, о вакцинации в ТРК губернатор Алексей Текслер рассказывал на радио «Комсомольская правда». Сам глава региона тоже переболел ковидом и считает прививочную кампанию одним из важных противостояний серьезному заболеванию.
Сегодня статистика идет на спад. За последние сутки от коронавируса в регионе умерли 10 человек.
Стерильно, как в больнице
На первый взгляд, ТЦ — не самые безопасные места. Но медицинские пункты оборудованы в них согласно всем санитарным нормам. За это горожанам не стоит переживать. Без маски и бахил никого не пустят.
Прививки в ТРЦ Челябинска ставят по всем санитарным нормам.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Как это выглядит
Вы приходите в один из перечисленных ТЦ. Находите прививочный пункт. Как правило, он хорошо виден. Рядом красочные баннеры и очередь из желающих. На каждом таком пункте работают волонтеры. При необходимости, они расскажут о том, как действует вакцина, и нужен ли инкубационный период после прививки. О правилах вакцинации от коронавируса и других серьезных болезней недавно рассуждали челябинские эпидемиологи.
Перед прививкой каждому человеку проведут небольшое медицинское обследование. Измерят давление, температуру, сатурацию, проведут сбор анамнеза. Необходимо также будет заполнить анкету и согласие. Эти данные внесут в федеральный реестр.
Если нет возможности оказаться в эти выходные в одном из ТЦ, где будет расположены пункту по вакцинации от короновируса, — запишитесь на процедуру через портал «Госуслуги». Там можно выбрать удобные дату, время и медицинское учреждение.
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