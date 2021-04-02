Прививки от коронавируса в Челябинске: график вакцинации в ТРК 3 и 4 апреля

Прививки от коронавируса в Челябинске будут делать на площадках ТРК Фото: Кирилл САДЫКОВ

3 и 4 апреля продолжат делать прививки от коронавируса в Челябинске. Площадками для вакцинации также станут ТРК крупных городов области.

ЧЕЛЯБИНСК

3 апреля

Торговый город «Алмаз» (Копейское шоссе, 64, 1 этаж, центральный вход) с 10:00 до 16:00 часов

ТРК «Космос» (ул. Чичерина, 28, цокольный этаж) с 12:00 до 16:00 часов

ТРК «Горки» (ул. Артиллерийская, 136, 2 этаж, со стороны автодороги Меридиан) с 10:00 до 16:00 часов

ТРК «Куба» (ул. Цвиллинга, 25, 1 этаж) с 10:00 до 15:00

МИАСС

3 и 4 апреля

ТРК «Слон» (пр. Автозаводцев, 65, около магазина «Стольник») с 12:00 до 16:00 часов

МАГНИТОГОРСК

3 и 4 апреля с 11:00 до 15:00 часов

ТРК «Континент» (3 этаж)

ТРК «Гостиный двор» (вход с пр. Карла Маркса, 1 очередь, 2 этаж)

Первая прививочная акция проходила в ТЦ «Алмаз» 20 марта 2021 года. Правила не изменились. Для того чтобы бесплатно поставить вакцину, потребуются некоторые документы. Так что если вы собираетесь в эти выходные за покупками и не прочь вакцинироваться, не забудьте захватить с собой паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Поставить вакцину от коронавируса можно в 4-х торговых центрах Челябинска. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Напомним, о вакцинации в ТРК губернатор Алексей Текслер рассказывал на радио «Комсомольская правда». Сам глава региона тоже переболел ковидом и считает прививочную кампанию одним из важных противостояний серьезному заболеванию.

Сегодня статистика идет на спад. За последние сутки от коронавируса в регионе умерли 10 человек.

Стерильно, как в больнице

На первый взгляд, ТЦ — не самые безопасные места. Но медицинские пункты оборудованы в них согласно всем санитарным нормам. За это горожанам не стоит переживать. Без маски и бахил никого не пустят.

Прививки в ТРЦ Челябинска ставят по всем санитарным нормам. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Как это выглядит

Вы приходите в один из перечисленных ТЦ. Находите прививочный пункт. Как правило, он хорошо виден. Рядом красочные баннеры и очередь из желающих. На каждом таком пункте работают волонтеры. При необходимости, они расскажут о том, как действует вакцина, и нужен ли инкубационный период после прививки. О правилах вакцинации от коронавируса и других серьезных болезней недавно рассуждали челябинские эпидемиологи.

Перед прививкой каждому человеку проведут небольшое медицинское обследование. Измерят давление, температуру, сатурацию, проведут сбор анамнеза. Необходимо также будет заполнить анкету и согласие. Эти данные внесут в федеральный реестр.

Если нет возможности оказаться в эти выходные в одном из ТЦ, где будет расположены пункту по вакцинации от короновируса, — запишитесь на процедуру через портал «Госуслуги». Там можно выбрать удобные дату, время и медицинское учреждение.

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