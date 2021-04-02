Российский промышленный форум представит более 120 промышленных предприятий страны

С 7 по 9 апреля 2021 года в Уфе пройдет Российский промышленный форум и специализированные выставки «Машиностроение», «Легпром», «Инновационный потенциал Уфы».

Форум этого года отличает более широкая экспозиция, а также тематическая и демонстрационная программы. Организаторы мероприятий: Правительство РБ, Министерство промышленности, энергетики и инноваций РБ, Администрация ГО г.Уфа РБ, Башкирская выставочная компания.

Уникальный мультиформатный выставочно-форумный проект традиционно поддерживают Министерство промышленности и торговли РФ, Союз машиностроителей России, Российская Ассоциация «Станкостроение».

ВЫСТАВКИ

В масштабной выставочной экспозиции примут участие более 120 компаний из 12 регионов России, в том числе Республики Башкортостан, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Рязанской, Самарской, Свердловской областей, Республики Татарстан, Удмуртской Республики.

Выставочная экспозиция займет три зала и открытую площадь Выставочного комплекса ВДНХ ЭКСПО. На открытой площади будут представлены Уфимский трамвайно-троллейбусный завод, Техпромсервис и Туймазинский завод бетоновозов.

В рамках официального открытия форума, которое состоится 8 апреля (во второй день работы форума и выставок) произойдет открытие производства высокопроизводительных станков предприятия «М робо» (Стерлитамак), а также передача городу Уфе 10 единиц троллейбусов с увеличенным автономным ходом на базе АО «МАЗ».

Свои новые разработки, инструмент, оснастку, приборы в Уфе покажут компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ижевска и других.

В двух залах первого этажа будет представлена экспозиция по тематическим блокам: «Машиностроение», «Средства защиты», «Авиационный кластер Республики Башкортостан», «Робототехника», «Мебельный и деревообрабатывающий кластер», «Технопарки».

Среди участников такие крупные предприятия России как ОДК, УМПО, Молния, Гидравлика, Вертолеты России, КумАПП, Инман и другие. На выставке также будут представлены более 70 компаний малого и среднего предпринимательства.

В рамках экспозиции «Инновационный потенциал Уфы» свои достижения продемонстрируют Технопарк Авиационных технологий, Индустриальный парк Промцентр, Нефтегазпарк, технопарк «Нижегородский» и другие.

Экспозиция «Легпром» будет располагаться на втором этаже ВДНХ ЭКСПО. В проекте принимают участие более 20 компаний. В числе участников — прославленные в регионе и известные далеко за ее пределами компании, такие как ГУП БХП «Агидель», «Ателье «Салават», «Ишимбайский трикотаж», «Давлекановская обувная фабрика», «Ишимбайская чулочная фабрика», «Трикотажница», «Малыш», «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож», Швейная фабрика «Кристина», «Стэфа», «MEDYART», «Башдэним», Ателье «Сарби», а также ряд производств малого бизнеса республики.

Экспозиция представит мужскую, женскую и детскую одежду, школьную одежду, огромный ассортимент трикотажных изделий, а также промышленное швейное оборудование.

«Легпром» продемонстрирует уникальную и разнообразную этническую коллекцию — современные национальные костюмы и исторические наряды народов, населяющих территорию многонационального Башкортостана.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Ключевым событием Российского промышленного форума станет Стратегическая сессия «Технологическое развитие России: точки и пути достижения национальных целей». Ее модератором станет Виталий Недельский — крупнейший эксперт в области промышленного интернета и робототехники. К разговору приглашены представители Минпромторга России, Совета Федерации ФС РФ, руководители ведущих отраслевых ассоциаций, топ-менеджмент крупнейших холдингов и предприятий, делегации регионов.

За три дня работы Форума состоится 20 отраслевых секций, на которых выступят более 200 спикеров из 15 городов России. Все события будут проходить в гибридном формате.

Форум станет местом, где будут обсуждаться темы развития смарт-производства, интеллектуальных производственных систем, аддитивных технологий, цифрового машиностроения, межрегионального сотрудничества и кооперации, авиационной промышленности.

Также состоятся специализированные профильные круглые столы по темам повышения производительности труда в промышленности, цифровизации производства, практического применения стандартов в деятельности промышленных предприятий, перспективам аддитивных технологий.

В дни проведения мероприятий на площадке «Легпром» в режиме нон-стоп будут проходить красочные показы коллекций башкирских дизайнеров и региональных производителей одежды.

Администрация города Уфа выступает организатором секций по межрегиональному сотрудничеству, а также перспективах промышленного и делового туризма. На секциях будет рассмотрены успешные кейсы малого и среднего бизнеса.

На три дня Уфа станет центром деловой активности и местом встречи профессионалов отрасли.

Российский промышленный форум стал мультиформатной деловой платформой, объединивший уникальные выставочные проекты и интересную насыщенную деловую программу.

В дни проведения Форума и выставки будут предприняты все профилактические и дезинфекционные мероприятия согласно рекомендациям при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности Роспотребнадзора РФ.

prombvk.ru