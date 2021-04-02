Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 3 апреля 2021: отмена ПЦР-тестирования и открытие лагерей в пандемию

Власти региона решили не отменять в пандемию отдых в летних лагерях Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Коронавирус в Челябинской области продолжает идти на спад. В регионе уже снято большинство ограничений. Однако говорить об отмене масочного режима еще рано.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области за сутки в регионе зарегистрировали еще 128 новых случаев заражения COVID-19. Всего подтверждено 56 901 случаев, школьников среди них нет. Из больниц выписали 223 человека. Всего с начала пандемии коронавирус победили 50 928 пациентов.

С вирусом до сих пор борются 3566 южноуральцев. Пополнилась и печальная статистика. Из 10 умерших человек с коронавирусом только один погиб от сопутствующих причин. Остальные скончались непосредственно от COVID-19.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Минздрав региона опубликовал список торгово-развлекательных комплексов, где в наступающие выходные можно бесплатно сдать ПЦР на коронавирус. И, как выяснилось, в самом областном центре делать тесты пока не планируют.

— В Челябинской области с каждой неделей все меньше жителей приходят на бесплатное тестирование методом ПЦР. Актуальнее сейчас вакцинация, важно предотвратить коронавирусную инфекцию. В эти выходные мы расширили количество пунктов массовой вакцинации в ТРК Челябинска, Миасса и Магнитогорска, видим спрос на такие акции, — пояснили в региональном минздраве.

Возобновят ли бесплатное тестирование ПЦР в ТРК Челябинска, будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Пока же пройти тестирование можно:

— в Златоусте (ТК «Тарелка», 3 апреля с 11:00 до 14:00);

— в Кыштыме (ТК «Радуга», 3, 4 апреля с 11:00 до 13:00);

— Сатке (ТК «Факел», 3 апреля с 11:00 до 13:00);

— Южноуральске (ТК «Южный», 3- 4 апреля с 10:00 до 12:00).

Раньше ПЦР-тестирование можно было пройти только в клиниках и больницах Фото: Валентина ВАГАНОВА

А вот пройти вакцинацию в торговых центрах Челябинска в предстоящие выходные будет можно. Эта процедура запланирована сразу в четырех ТРК — «Алмаз», «Космос», «Горки» и «Куба». С полным списком мест, где можно сделать прививку в регионе, читайте в нашем материале.

Власти Челябинской области начали подготовку к летнему оздоровительному сезону. Первый вице-губернатор региона Ирина Гехт рассказала, что лагеря в этом году откроются уже 26 мая.

— Летнюю оздоровительную кампанию в этом году мы планируем начать в штатном режиме, в настоящий момент уже проводится вся необходимая подготовительная работа, — сообщила Ирина Гехт.

Самыми первыми начнут свою работу следующие летние лагеря: «Солнечная поляна» в Челябинске, «Лесная сказка» в Пластовском районе, «Еланчик» (ЧТПЗ), «Синегорье» в Миассе, «Звездный» в Аргаяшском районе и «Горный ручеек» в Магнитогорске.

Хотя летние лагеря и открыли в этом году, однако меры Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавируса в них соблюдаться будут.

Лагеря для детей начнут уже работать в конце мая Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 3 апреля 2021 года.

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