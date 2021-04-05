Молодежь Южного Урала выступит на фестивале «Студенческая весна -2021»

С 7 по 16 апреля состоится 25-й фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна». В этом году в мероприятии примут участие более 600 студентов. Гостями фестиваля станут представители Магнитогорска, Снежинска, Троицка и Коркино

7-8 апреля индивидуальные исполнители и творческие студенческие коллективы продемонстрируют зрителям и членам жюри свое творчество. На большой сцене молодые люди покажут номера в творческих номинациях: оригинальный жанр, музыкальное, танцевальное и театральное направление, в заочном формате в направлениях — журналистика, видео и литературное творчество.

— Участие в фестивале — это большая возможность проявить свои таланты и показать их людям, поделиться своим творческим порывом, зарядиться энергией друг от друга, посмотреть на последние веяния в танце, музыке, цирковом искусстве , — начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина.

Традиционно членами жюри становятся известные деятели культуры. Так в этом году оценивать номера будут джазмен, пианист, аккордеонист и аранжировщик, руководитель эстрадного оркестра Антон Бугаев, директор модного дома «Я», дизайнер-модельер Татьяна Кияшко, директор Челябинского государственного драматического «Камерного театра» Илья Коломейский и другие.

Отметим, конкурсные дни по номинациям Фестиваля пройдут 7-8 апреля на сцене Центра международной торговли. А уже 16 апреля на Гала-концерте зрители узнают имена абсолютных победителей фестиваля «Студенческая весна — 2021». Все ключевые мероприятия и трансляции Фестиваля будут опубликованы в социальной сети ВКонтакте.

СПРАВКА КП

Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» является одним из этапов Всероссийского фестиваля студенческого творчества, проводимым в рамках реализации Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». Организатором Фестиваля является Российский Союз Молодежи Челябинской области, Ассоциация волонтеров Южного Урала при поддержке Управления по делам молодежи Администрации города Челябинска.

Генеральный партнер Фестиваля — ПАО «Челябинвестбанк». Генеральный информационный партнер — медиахолдинг «Первый областной».

Отметим, программа «Российская студенческая весна» входит в состав федеральной платформы «Россия — страна возможностей». АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв» и другие.

Место проведения: Центр Международной Торговли WTC (пр. Ленина, 35).