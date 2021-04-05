Международный конкурс пианистов имени Станислава Нейгауза соберет музыкантов из разных стран

С 14 по 20 апреля 2021 года в Челябинске пройдет уникальный IV Международный конкурс пианистов им. Станислава Нейгауза. Инициатором и организатором конкурса является Челябинский государственный институт культуры. Конкурс пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Челябинской области.

Основными целями конкурса является сохранение памяти о выдающемся отечественном пианисте, одном из самых оригинальных и романтических представителей фортепианного искусства XX века — Станиславе Нейгаузе, а также выявление и поддержка талантливых молодых дарований в регионе и привлечение музыкантов с мировым именем из разных стран к творческому сотрудничеству и обмену опытом.

Выдающийся пианист Станислав Нейгауз известен во всем мире как крупнейший пианист-романтик и педагог, проводивший мастер-классы в консерваториях Вены, Парижа, Рима. Его концертная и педагогическая деятельность имела огромный успех в Европе. Великая пианистка Маргерит Лонг одно из первых дала высочайшую оценку его творчества.

Инициатива организации и проведения конкурса принадлежит ученику Станислава Нейгауза, известному музыканту, пианисту и педагогу, Заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, заведующему кафедрой специального фортепиано консерваторского факультета Челябинского государственного института культуры, профессору Евгению Левитану.

Творческие состязания пройдут в течение восьми дней в номинациях: «Фортепианное соло» и «Фортепианный дуэт». Программа конкурса ориентирована на репертуар Станислава Нейгауза.

Более ста участников конкурса из Российских регионов и стран ближнего и дальнего зарубежья, представят свои программы в Челябинске.

В состав жюри конкурса входят известные музыканты из России и зарубежных стран Израиля, Германии, Японии. Возглавит его Народная выдающаяся пианистка современности, Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии, профессор Московской консерватории Элисо Вирсаладзе.

Традиционно члены жюри будут проводить мастер-класс, участниками которых станут музыканты и преподаватели учреждений культуры и искусств из разных регионов нашей страны.

Международный конкурс пианистов имени Станислава Нейгауза является важным и уникальным событием не только для Урала, но и для России. Конкурс несет огромное культурное значение для нашей страны, собирая в одном месте и времени музыкантов, обладающих высоким исполнительским и педагогическим мастерством.

Подробнее о конкурсе на официальных сайтах IV Международного конкурса пианистов им. С. Нейгауза и Челябинского государственного института культуры.