Мячом по лицу: футболист из «Челябинска» шокировал суровым броском в матче с «КАМАЗом»

Илья Сальников через мгновение пошлет мяч в лицо сопернику. Кадр с видео sports.ru

«Горожане» открыли второй этап первенства станы матчем в Набережных Челнах. Игра запомнилась болельщикам не столько поражением «Челябинска» (1:3), а удалением защитника южноуральцев Ильи Сальникова. Видео бурном обсуждают в соцсетях.

Защитник ФК "Челябинск" Илья Сальников. Фото ФК "Челябинск".

На 27-й минуте матча Илья исполнял аут (вбрасывание мяча из-за головы, назначается, когда мяч выходит за пределы поля) из-за боковой линии. Игрок «КАМАЗа» при этом стоял примерно в метре от Сальникова. Илья Сальников перед броском из-за головы несколько раз показывает, что готов бросить мяч в направлении соперника. Но тот не реагирует и не уходит с траектории броска...

Недолго думая, Илья «запулил» мяч в лицо футболисту хозяев поля. Тот схватился за голову и присел на газон. Судья тут же показал Сальникову красную карточку и удалил его с поля. Гости бросились к арбитру, доказывая, что их защитнику не за что давать красную карточку, и что соперник сам слишком близко стоял к бровке поля… Заметим, что Илья Сальников — сын главного тренера ФК «Челябинск» Михаила Сальникова.

Главный тренер ФК "Челябинск" Михаил Сальников и его сын - защитник Илья Сальников. Фото ФК "Челябинск"

Вероятно батя отругает сына за такое поведение, ведь парень оставил команду вдесятером против 11 соперников. И во втором тайме «горожане» пропустили три мяча, ответив лишь одним. При счете 0:2 «Челябинск» потерял еще одного игрока, заканчивая матч вдевятером (за вторую желтую карточку с поля был удален Никита Печенкин). Поражение от ближайшего конкурента в споре за высокие места в турнирной таблице. После победы челнинцы поднялись на третью строчку, челябинцы опустились на шестую.

В клубе не комментируют поступок Илья Сальникова, отметив лишь, что футболист сам себя наказал и подвел команду. На собрании игроков обязательно обсудят поведение защитника дабы другим не повадно было повторять его ошибку.

— Сальников за красную карточку, полученную в матче с «КАМАЗом» должен будет пропустить минимум один матч следующего тура. Контрольно-дисциплинарная комиссия Российского футбольного союза на этой неделе рассмотрит эпизод с удалением Илья Сальникова. Если спецы посчитают, что поведение защитника заслуживает большего наказания, то его могут отстранить от игр чемпионата страны и на два-три матча, — прокомментировал эпизод пресс-секретарь ФК «Челябинск» Никита Корнеев.

Вместе с тем в соцсетях видео этого инцидента набрало уже более 100 тысяч просмотров. Пользователи оставили почти две сотни комментариев. Мнения болельщиков разделились. Кто-то считает, что арбитр не должен был давать красную карточку. Другие, наоборот, требуют более жесткого наказания.

Вот лишь некоторые комментарии под видео:

— Почему игрок соперника не встал рядом с ним, а откровенно провоцировал? — Можно было бы не давать красную, если бы он по правилам бросил (из-за головы), а так красная, конечно, неспортивное поведение.

— Суровый аут в исполнении «Челябинска.

— Несмотря на красную, все правильно сделал!

Кстати, следующий матч второго круга ПФЛ чемпионата России ФК «Челябинск» проведет уже 9 апреля на домашнем стадионе «Центральный». Соперник – «Зенит-Ижевск» (начало в 17.30).

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