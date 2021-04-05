О реализации земельных участков АО «Златмаш»: сложившаяся ситуация и меры решения

В последнее время в прессе активно обсуждается вопрос продажи земельных участков, находящихся в собственности АО «Златмаш», которые расположены выше улицы Урицкого в районе машзавода. Право собственности предприятия на этот земельный участок зарегистрировано в установленном законом порядке и, в соответствии с Гражданским кодексом, «Златмаш» вправе распоряжаться территорией по своему усмотрению.

Чтобы урегулировать ситуацию, сложившуюся в 2013 году, «Златмаш», как социально ответственное предприятие, передало Златоустовскому городскому округу в безвозмездную собственность земельные участки общей площадью в 139 200 кв. м. Кроме того, между предприятием и администрацией ЗГО был подписан договор аренды оставшихся в собственности завода земельных участков общей площадью 210 800 кв.м., а также предварительный договор об обмене ими.

В апреле 2016 года руководство Златоуста направило в адрес АО «Златмаш» уведомление о расторжении договора аренды. Вопрос по обмену земельными участками остается открытым до сих пор. Мэрия не предложила предприятию участков, равноценных тем, что находятся в его собственности. Разъяснений, указывающих на объективные причины расторжения предварительного договора об обмене земельными участками, со стороны администрация округа тоже на сегодня не представлено.

АО «Златмаш» неоднократно подтверждало достигнутые ранее договоренности, связанные с выполнением обязательств по указанному договору. Однако городские власти отказались от ранее взятых на себя обязательств.

В связи с расторжением администрацией округа договора аренды земельных участков,АО «Златмаш» вынуждено нести тяжелое налоговое бремя. Акционерное общество в неизменно полном объеме и точно в срок уплачивает в бюджет Златоуста земельный налог. Так, в 2020 году сумма налога составила внушительную сумму — 1 389 114 рублей. В этом году, из-за увеличения кадастровой стоимости земельных участков, сумма налога еще увеличится и составит 1 688 464 рубля.

После избрания на должность главы Златоустовского городского округа М.Б. Пекарского, обращений (предложений) от представителей администрации по урегулированию сложившейся ситуации в адрес АО «Златмаш» по-прежнему не поступало.

Учитывая неоднократное неисполнение обязательств со стороны руководства муниципалитета, существенное бремя налогов, неиспользование участков в производственной деятельности предприятия и отсутствие предложений со стороны администрации, АО «Златмаш» вынуждено продолжить работу по реализации своих земельных наделов. При этом руководство предприятия в полной мере открыто для конструктивного диалога и возобновления переговоров о судьбе участков. «Златмаш» готово оперативно рассмотреть любые предложения мэрии или других заинтересованных лиц и организаций об обмене земельных участков на равноценные — как по стоимости, так и по ликвидности.

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