Положение о проведении фотоконкурса «Сад на подоконнике»

1. Конкурс «Сад на подоконнике» проводится на сайте «Комсомольская правда» в сроки, указанные в п.2 настоящих Правил (далее — Конкурс). Конкурс не является лотереей или азартной игрой.

2. Конкурс проводится в срок с 5 апреля по 25 апреля 2021 года. Результаты конкурса подводятся до 30 апреля 2021 года.

3. К участию допускаются совершеннолетние посетители сайта www.chel.kp.ru. Плата за участие в конкурсе не взимается.

4. Порядок проведения конкурса. Старт конкурса — 5 апреля 2021 года.

Завершение конкурса — 25 апреля 2021 года в 23.59. Подведение итогов — до 30 апреля 2021.

Участник обязательно должен предоставить следующие данные: имя и фамилия автора работы, номер телефона, адрес электронной почты.

5. Фотография должна отвечать тематике конкурса «Сад на подоконнике».

6. По итогам конкурса определяются победители. Количество победителей определяет организатор и партнеры Конкурса.

Призовой фонд Конкурса (далее — Приз): фотоотчет о победителе и призерах конкурса на сайте www.chel.kp.ru и в соцсетях. Подарки от организатора и/или спонсоров.

7. Вручение Приза осуществляется организатором конкурса «КП»-Челябинск» по адресу: г. Челябинск, ул. Красная, 4, 6 этаж, офис 608.

Согласно настоящим Правилам выплата денежного эквивалента стоимости вручаемого Приза не производится.

В случае отказа Победителя Конкурса от получения Приза, Победитель Конкурса теряет право требования Приза от Организатора Конкурса.

С момента получения Приза Участник Конкурса несет риски его случайной утери или порчи.

8. Иные положения:

8.1. Сотрудники Организатора, а также члены их семей к участию в Конкурсе не допускаются.

8.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник Конкурса вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.

8.3. Факт участия в Конкурсе означает, что Участники Конкурса дают согласие на обработку их персональных данных Организатором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исключительно с целью отправки им Призов.

8.4. Участвуя в Конкурсе, Участники также соглашаются с тем, что фотографии с их изображением, сделанные во время вручения призов и в связи с таким вручением, могут использоваться и распространяться Организатором в рекламных и иных целях безвозмездно и без получения от Участников дополнительного разрешения.

8.5. Участники гарантируют, что сведения, представленные на Конкурс, являются достоверными.

8.6. Организатор обязуется: 8.6.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами. 8.6.2. Выдать Призы Участникам, признанным победителями Конкурса.

8.7. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Победителю в случае нарушения Участником Конкурса положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Не востребованные в течение 1 (одного) календарного дня после Периода Вручения призов Призы не хранятся, не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению.

8.9. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с действующим законодательством РФ.

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