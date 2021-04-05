Тотальный диктант 2021: где и как можно принять участие в акции в Челябинске

Тотальный диктант-2021 возвращается в офлайн-формат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До международной проверки грамотности остается 4 дня. Тотальный диктант 2021 возвращается в традиционном офлайн-варианте и состоится уже в эту субботу, 10 апреля, в 13 часов по-местному времени. В прошлом году из-за пандемии челябинцы приняли участие в Тотальном диктанте — 2020 в формате #пишем дома. Эта акция уже 17 год подряд собирает людей с разным образованием, в разных городах, чтобы оценить свои языковые способности и доказать, что русский не может быть стеснен рамками школьной программы. Текст диктанта далек от нее и допускает варианты правописания, пунктуации и минимальное количество ошибок. Так что школьная «пятерка» совсем не показатель и не гарант того, как человек справится с Тотальным диктантом.

Регистрация обязательна

Чтобы принять участие в акции в Челябинске в 2021 году, нужно зайти на официальный сайт и зарегистрироваться. Участник сможет выбрать одну из 24 площадок. Как правило, это челябинские Вузы, Сузы, школы, библиотеки, Государственный исторический музей Южного Урала и другие общественные пространства.

Одна из площадок расположится в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ). В его новом большом зале с 9-метровым экраном, который отлично подходит для кинопоказа.

В этом году ожидаются сюрпризы:

— Вместо традиционных «Хобостей» перед диктантом покажут короткометражный фильм по сценарию Дмитрия Глуховского «Обещания». Он основан на тексте, который писатель подготовил для Тотального диктанта, так что каждый, кто примет участие в акции в этом году, окажется на премьере фильма, — рассказала координатор Тотального диктанта в Челябинске Зоя Потапова.

Уникальность акции

Сегодня очень сложно найти какое-то произведение или сценарий, которое бы не красовалось в Интернете. Поэтому каждый год для Тотального диктанта известный автор создает оригинальный труд, который нигде до этого не публиковался. В 2021 году текст принадлежит Дмитрию Глуховскому — известному современному писателю, автору произведений «Текст», «Метро-2033», «Сумерки-2012».

Количество мест на площадках в офлайн-формате ограничено, предупреждают организаторы. В этом году аудитории будут заполнять лишь наполовину, соблюдая необходимые меры безопасности.

Писать диктант также можно будет и онлайн. Это актуально для тех, кто не успеет занять место на одной из площадок Челябинска. Все подробности можно найти на официальном сайте. Регистрация также обязательна.

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