Отказ от бумажных квитанций: всего два шага

Все больше жителей Челябинской области предпочитают электронный вариант бумажным квитанциям для оплаты коммунальных услуг. В прошлом году количество пользователей электронных платежных сервисов увеличилось на 20 тысяч человек.

По мнению экспертов биллинговых центров, такое явление — прямой результат годовой пандемии Covid-19. Из-за опасности заражения, а также дополнительных мер санитарной безопасности, многие южноуральцы отказались от контактной оплаты услуг и товаров в пользу онлайн-платформ. Однако, есть и другая не менее важная причина: к людям приходит понимание — нужно меньше производить мусора и беречь природу. Польза от сокращения количества бумаги на производство квитанций очевидна: ведь для печати, например, двух миллионов бланков, уничтожается больше сотни крупных деревьев.

Сохранение живой природы — одна из миссий Центра коммунального сервиса. Руководство и сотрудники компании всячески поддерживают экологические инициативы и тенденции, поэтому обеспечили возможность отказа от бумажных счетов для всех желающих. И для этого необходимо выполнить всего два действия:

1) Написать заявление на получение электронного варианта квитанции на e-mail;

2) Отказаться от доставки платежных документов по почте.

Действие 1

Жители многоквартирных домов г. Челябинска и других территорий Челябинского кластера, где биллинговые услуги оказывает ООО «Городской центр начисления коммунальных платежей», могут реализовать получение квитанций на электронную почту следующими способами:

— При личном посещении районного расчетного центра написать заявление на получение платежных документов (квитанций) на электронную почту;

— Во вкладке «Проверить начисления» на сайте, указав номер лицевого счета, далее необходимо ввести адрес электронной почты и поставить галочку напротив пункта «Получать квитанции по e-mail». Также через эту форму потребитель может самостоятельно сформировать квитанцию и проверить всю информацию по лицевому счету, включая: количество зарегистрированных лиц, на которых производится начисление платы за услугу по обращению с ТКО, и все начисления и оплаты.

— На сайте (вкладка «Личный кабинет»). При первом входе в личный кабинет потребуется указать номер лицевого счета потребителя, номер дома и квартиры. Далее во вкладке «Лицевой счет» необходимо ввести адрес электронной почты и поставить «галочку» напротив пункта «Получать квитанции по e-mail». В личном кабинете потребитель может самостоятельно сформировать квитанцию и проверить всю информацию по лицевому счету, включая: количество зарегистрированных лиц, на которых производится начисление платы за услугу по обращению с ТКО, а также все начисления и оплаты.

Жители частного сектора Челябинского, Магнитогорского и Карабашского кластеров, а также жители многоквартирных домов Карабашского кластера, где биллинговые услуги оказывает ИП Нигматуллин Рустам Равильевич, могут реализовать получение квитанций на электронную почту следующими способами:

— При личном посещении районного расчетного центра написать заявление на получение платежных документов (квитанций) на электронную почту;

— На официальном сайте, в настройках личного кабинета выбрать услугу «Получать счета на e-mail» и сохранить изменения. Электронные квитанции будут приходить на адрес электронной почты, указанный при регистрации;

Жители многоквартирных домов Магнитогорского кластера, где биллинговые услуги оказывает ИП Нигматуллин Рустам Равильевич, могут реализовать получение квитанций на электронную почту следующими способами:

— При личном посещении районного расчетного центра написать заявление на получение платежных документов (квитанций) на электронную почту;

— На официальном сайте (вкладка «Личный кабинет»), в настройках личного кабинета выбрать услугу «Получать счета на e-mail» и сохранить изменения. Электронные квитанции будут приходить на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

Действие 2

Чтобы отказаться от почтовой доставки бумажной квитанции, необходимо подать соответствующее заявление в биллинговую компанию, обеспечивающую рассчетно-кассовое обслуживание по адресу вывоза ТКО, либо обратиться в один из офисов ЦКС по работе с физическими лицами, их адреса можно узнать на сайте в разделах «Контакты кластера» и «Перерасчет». Также можно направить заявление на электронную почту: info@cks174.ru.

Оплату счетов можно осуществлять несколькими удобными сервисами: через систему «Город», мобильный и интернет-банкинг «Сбербанк-онлайн», либо на сайте ЦКС: www.cks174.ru во вкладке «Проверить начисления».

«Сбербанк Онлайн» также предоставляет два способа на выбор

Способ 1. Оплата по QR-коду:

• Откройте приложение на смартфоне;

• Откройте «Сканировать QR-код» либо «Оплатить или перевести ЖКХ, QR и другое» — «Оплата по QR или штрихкоду»;

• Выберите карту для оплаты;

• Наведите камеру на QR-код на квитанции;

• Нажмите «Продолжить», проверьте все данные, нажмите «Оплатить».

Способ 2. Оплата по номеру лицевого счета:

• Нажмите «Оплатить или перевести ЖКХ, QR-код и другое»;

• Оплатить «Дом» — Квартплата;

• В поисковой строке ввести «ЦКС»;

• Выбрать Ваш кластер и ввести номер лицевого счета;

• Выберите карту для оплаты;

• Далее — «Продолжить» и «Оплатить»

Доступен альтернативный метод оплаты — по реквизитам регионального оператора (ИНН, расчетный счет, наименование). Во всех перечисленных способах оплаты комиссия не взимается.

СПРАВКА КП

Центр коммунального сервиса — компания с современной экологической позицией. Кроме популяризации цивилизованного обращения с отходами, регоператор принимает участие в регулярных акциях проекта «Вода России», является участником нацпроекта «Экология», оказывает помощь экоактивистам и волонтерам Южного Урала. Также в январе 2021 года ЦКС совместно с Минэкологии Челябинской области был реализован пилотный образовательный проект по РСО для школьников #БерегиПрироду_РазделяйОтходы! Кроме того, в 2020 году компания присоединилась к проекту «Зеленый меморандум».

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