Страшно смотреть: челябинские хирурги вытащили из желудка девочки килограмм волос

Сначала врачи думали, что у подростка опухоль Фото: Олег ЗОЛОТО

Челябинские хирурги спасли 12-летнюю девочку с синдромом Рапунцель — подросток жевала и глотала кончики волос. Они скапливались в желудке и со временем образовали ком (по-научному он называется «трихобезоар») размером 25 см.

Как рассказали в пресс-службе Детской областной больницы, девочка начала жаловалась на боли. Даже невооруженным глазом было видно, что у нее вздут живот. Врачи сначала подумали, что у нее опухоль. Точки над i помогла расставить ФГС (фиброгастроскопия).

Чтобы вытащить волосяной ком пришлось делать разрез в области живота. Его вес оказался почти 1 кг.

— Комок волос занимал практически весь объем желудка ребенка, от пищевода до двенадцатиперстной кишки, — рассказал хирург Челябинской областной детской больницы Борис Мустакимов.

Скорее всего, волосы скапливались несколько лет. В желудке человека они не перевариваются и не выводятся. Доктора уточняют: с синдромом Рапунцель — это эмоциональное отклонение, часто обостряется на фоне стресса. В основном он свойственен девочкам.

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