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Коронавирус Covid-196 апреля 2021 23:00

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 7 апреля 2021: южноафриканский штамм COVID-19 и подготовка к третьей волне

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 7 апреля 2021 г.
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Правительство планирует увеличить темпы вакцинации, чтобы не допустить третьей волны заболеваний

Правительство планирует увеличить темпы вакцинации, чтобы не допустить третьей волны заболеваний

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Коронавирус в Челябинской области все также идет на спад. А тем временем на Среднем Урале выявили южноафриканский штамм COVID-19. Привезла эту болезнь женщина, вернувшаяся с отдыха в ОАЭ.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки в регионе зарегистрировали еще 121 новый случай заражения COVID-19. Всего подтверждено 57 392 случаев, школьников среди них нет. Из больниц выписали 139 человек. Всего с начала пандемии коронавирус победили 51 611 пациентов.

С вирусом до сих пор борются 3338 южноуральцев. Пополнилась и статистика летальных исходов. Из 10 умерших человек девять болели только коронавирусом.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

В правительстве РФ идет подготовка к тому, чтобы не допустить в стране третьей волны заболевания. В минувший вторник, 6 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин выступил с предупреждением на заседании совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

— Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране. Для этого необходимо оперативно принимать меры, чтобы обезопасить граждан от этой инфекции. Реагировать незамедлительно. И конечно, наращивать темпы вакцинации, — сказал Мишустин.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 7 апреля 2021 года.

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