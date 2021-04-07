Едет скорая на помощь: больницы Челябинской области получили более 20 современных автомобилей

В этих автомобилях — настоящие медицинские кабинеты со всем необходимым оборудованием

— На таких авто милое дело работать и водителям и врачам. Такой «УАЗ-Профи» и на шоссе себя прекрасно чувствует и на грунтовке. За спиной у меня — целый медицинский кабинет со всем оборудованием. Еще пару-тройку лет назад такие скорые только на картинках видели, а сейчас вот — уже сидим за рулем, и скоро в путь, в родной Варненский район, — делится впечатлениями водитель районной больницы села Варна Владимир Буслаев.

Новые машины скорой медицинской помощи оснащены высококлассным медицинским оборудованием производства Италии, США, Германии и России

Исполняющий обязанности главный врач варненской районной больницы Алексей Ефименко рассказал, что сейчас у них работают две скорые — одна на базе автомобиля «Газель», другая — на базе «Форда Транзит». Есть еще и старенький УАЗик («буханка»).

— Новые УАЗы будут работать в поселках. Расстояния у нас немаленькие. Скажем, от Варны до Аятского поселения 90 километров. Чуть поменьше до Краснооктябрьского. Это центральные усадьбы, а есть еще и поселки, — рассказывает Алексей Ефименко. — В разгар пандемии мы едва ли не каждый день на скорых и «неотложках» доставляли больных в Магнитогорск и Карталы. До Магнитки аж 200 километров! Автомобили работают, можно сказать, круглые сутки. Нагрузка на технику и на медперсонал очень большая. Новые оборудованные автомобили, безусловно, это благо для жителей и врачей, которые будут работать в таких максимально удобных условиях. Такая спонсорская помощь со стороны Русской медной компании очень важна.

Алексей Ефименко оценил и качество оснащения карет скорой медицинской помощи, заметив, что здесь есть все необходимое.

ДЛЯ СПРАВКИ

Новые машины скорой медицинской помощи оснащены высококлассным медицинским оборудованием производства Италии, США, Германии и России. В комплект, к примеру, входит дефибриллятор с искусственным интеллектом (система считывает показания и выдает рекомендации о необходимости повторения разряда, а также о глубине и амплитуде непрямого массажа сердца). Это помогает в разы повысить эффективность дефибрилляции. Кроме того, автомобили также оснащены и современным оборудование искусственной вентиляции легких.

Алексей Текслер вместе с министром здравоохранения региона Юрием Семеновым внимательно осмотрел всю «начинку» современных автомобилей

РАБОТАТЬ В РАЙОНАХ И ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ

Более двух десятков автомобилей Скорой медицинской помощи: 10 — на базе «Ford Transit» и еще 11 — на платформе внедорожников УАЗ «Профи» выстроились по периметру парковки Челябинской областной клинической больницы. Столько единиц специальной техники для медицинских учреждений региона приобретено за счет средств Благотворительного фонда Русской медной компании (АО «РМК»). Автомобили «Ford Transit» поступили в распоряжение Станции скорой помощи Челябинска, УАЗы будут работать в районах Челябинской области — по два в Сосновском районе, Карталах, Коркино, Варне, Кыштыме и один — в селе Октябрьское. Общая стоимость техники — более 94 млн рублей.

В комплектацию новых автомобилей скорой медпомощи входят уникальные тележки-каталки для перевозки людей с травмами позвоночника

ДЛЯ СПРАВКИ

Летом 2020 года Благотворительный фонд РМК приобрел для нужд челябинского регионального Минздрава 10 оснащенных автомобилей скорой медицинской помощи и два реанимобиля — все на базе «Ford Transit» с полным комплектом медицинского оборудования. Реанимобили поступили в Коркино и Кыштым. Скорые переданы в Ашу, Сим, Кропачево, Варненский, Катав-Ивановский, Кунашакский, Чесменский, Сосновский района, в Карабаш, а также на станции скорой медицинской помощи Челябинска.

Автомобили «Ford Transit» поступили в распоряжение Станции скорой помощи Челябинска, УАЗы будут работать в районах Челябинской области

ПОМОЩЬ КРАЙНЕ ВАЖНА

Председатель попечительского совета Благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина рассказала, что их семья также столкнулась вопросами экстренной нехватки и загруженности служб скорой медицинской помощи.

— В прошлом году мы вызвали для своей пожилой родственницы скорую, но не дождались ее. Стали узнавать, с чем это связано. Оказалось, большая часть машин была перепрофилирована под ковид, машин крайне не хватало. Фактически все началось с личной истории, — поделилась историей Татьяна Алтушкина. — Действительно большая часть автомобилей скорой медицинской помощи и «неотложек» была перепрофилирована под решение проблем пандемии коронавируса. Бывало, что техники просто не хватало для того, чтобы выезжать на обычные вызовы, связанные с другими, в том числе, с острыми хроническими заболеваниями. Многие столкнулась с такой проблемой. Мы приняли решение — на уровне и Свердловской и Челябинской областей помочь региональным медицинским ведомствам в решении вопросов оказания своевременной, экстренной помощи больным. Такая помощь критически важна для сохранения жизни и здоровья человека. Это современная техника поможет и врачам и тем, кто нуждается в помощи. Новые автомобили скорой будут работать не только в Челябинске, но и в территориях присутствия Русской медной компании.

Для комфорта бригад скорой помощи в машинах установлен раздельный климат-контроль с дезинфекцией воздуха

ТАКАЯ ПОМОЩЬ ИМЕЕТ БОЛЬШУЮ ЦЕННОСТЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообщался с главврачами районных больниц, с водителями автомобилей скорой медицинской помощи. Вместе с министром здравоохранения региона Юрием Семеновым внимательно осмотрел всю «начинку» таких современных автомобилей.

Глава региона особо подчеркнул значимость такой помощи, отметив, высочайший класс оборудования скорых, и, в частности, реализованные технологии телемедицины. К примеру, телекардиограф с модулем GSM передает данные на кардиопункт. Таким образом, фельдшер может оперативно получить консультацию опытного врача, находясь за сотни километров от него. Или доехав до больницы уже передать пациента узким специалистам, которые будут готовы к приему такого больного.

— С 2019 года область активно занимается вопросами обновления парка машин скорой и неотложной медицинской помощи. Более 120 автомобилей было приобретено за два года. В 2021 парк спецтехники для учреждений здравоохранения региона мы увеличим еще на 150 единиц. Это колоссальный шаг вперед, учитывая, что еще три-четыре года назад такое обновление исчислялось несколькими десятками автомобилей. Обновление парка важно и для врачей, и для водителей, которые будут работать в комфортных условиях, и для самих пациентов, — сказал Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообщался с главврачами районных больниц и водителями автомобилей скорой медицинской помощи

Губернатор Челябинской области также подчеркнул, что в этом году будет отремонтировано почти 120 объектов здравоохранения Челябинской области, закуплено порядка 1400 единиц оборудования. Программа рассчитана на ежегодное финансирование в объеме не менее 2,5 миллиардов рублей. В ближайшие годы в области будет построено более сотни новых медицинских объектов (в основном, ФАПы), четыре поликлиники, три стационара. Крупные медицинские центры появятся в нескольких городах региона.

— Медицина — это одно из важнейших приоритетных направлений развития области. В этой связи, очень благодарен Русской медной компании. 21 новый автомобиль в этом году, в прошлом 10 скорых и два реанимобиля. Такая помощь по-настоящему важна, и имеет большую ценность. Мы готовы продолжать это сотрудничество, — подчеркнул Алексей Текслер.

Новые автомобили скорой будут работать не только в Челябинске, но и в территориях присутствия Русской медной компании

ДЛЯ СПРАВКИ

В комплектацию новых автомобилей скорой медицинской помощи входят уникальные тележки-каталки. Они приспособлены для перевозки людей с травмами позвоночника, позволяют проводить сердечно-легочную реанимацию и имеют модуль для перевозки детей. Для комфорта бригад скорой помощи в машинах установлен раздельный климат-контроль с дезинфекцией воздуха. Дополнительный аккумулятор повышенной емкости обеспечивает бесперебойную работу медицинского оборудования в течение не менее двух часов при выключенном двигателе автомобиля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов:

— В прошлом году из-за пандемии коронавируса нагрузка на автомобили скорой, на машины неотложной медицинской помощи, на медицинский персонал возросла в три раза. Нагрузка на специальный автомобильный транспорт медучреждений области и сейчас очень высокая. Поэтому парк автомобилей скорой помощи, «неотложек» необходимо постоянно обновлять. Минимум раз в пять лет, но здесь многое зависит и от пробега и от состояния автомобиля. Такая спонсорская помощь для Челябинской области очень важна и очень своевременная. Тем более, речь идет о современнейшей технике, которой оборудованы эти автомобили скорой помощи.

Руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук:

— Наш фонд работает уже более 15 лет. Одно из основных направлений — это поддержка детей с онкологическими заболеваниями. Помощь направляется Свердловской и Челябинской областным больницам, где проводятся такие лечения. Это касается и конкретной адресной поддержки, и работы с общественными организациями. Так, к примеру, совсем недавно в наш фонд обратилась одна из челябинских организаций с просьбой помочь онкобольным детям-сиротам. И, подчеркну, это постоянная, системная работа нашего фонда. Передача машин скорой медицинской помощи учреждениям челябинского областного Минздрава — одно из таких направлений работы.