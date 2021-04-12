«Мы живем с «открытой» датой»: космонавт Дмитрий Петелин о подготовке к полетам, многолетних ожиданиях и челябинской прописке

Дмитрий Петелин уже много лет готовится пересечь границу «Земля—Космос». Фото: Центр подготовки космонавтов / Facebook.com

37-летний Дмитрий Петелин из Челябинской области с 2012 года проходит подготовку к полету на орбиту. За его плечами отработка действий после приземления зимой в лесу, степи, горах, условиях пустыни или полупустыни на Байконуре, подъем из висячего состояния в кабину вертолета, парашютная и водолазная подготовки. Но в последний момент полет в космос пришлось отложить. И вновь ... ожидание. О восьми годах интенсивных тренировок, крепкой связи с Челябинском и поставленной перед самим собой задаче-минимум, космонавт-испытатель рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«Прописку в Челябинской области менять не тороплюсь»

Один-два раза в год Дмитрий Петелин старается навещать уже ставший родным Челябинск. Фото: Gctc.ru

— Дмитрий, вы несколько лет жили в Челябинске. Какие впечатления остались о городе?

— В Челябинск я приехал поступать в университет из соседнего Казахстана. Город мне сразу показался большим и интересным. Выбор учебного заведения был очевиден для меня заранее. Так как с детства я был увлечен самолетами и ракетами, то поступил на аэрокосмический факультет ЮУрГУ. За 6 лет учебы в институте мне довелось пожить во всех районах города за исключением, пожалуй, только Металлургического. Так что, Челябинск мне удалось узнать с разных сторон: и прочувствовать его гостеприимство, и познать его суровый характер.

Ракеты и самолеты влекли Дмитрия с детства. Фото: Центр подготовки космонавтов / Facebook.com

— Поддерживаете ли связь с Челябинском: остались ли здесь родственники, друзья, знакомые?

Связь с городом у меня сохраняется довольно крепкая. В Челябинске живет моя сестра, мои родственники. В области по-прежнему живут мои родители, в их доме прописан и я. Хотя уже почти 15 лет я живу в московском регионе, прописку пока менять не тороплюсь. Один-два раза в год стараюсь навещать уже ставший родным город.

Изнурительных тренировок Дмитрий не боится. Фото: Центр подготовки космонавтов / Facebook.com

— А в Краеведческий музей заглядываете? Там же хранится самый большой осколок челябинского метеорита.

— Как побывать в Челябинске и не посмотреть челябинский метеорит? Конечно же, я был в Краеведческом музее и видел осколок того самого метеорита, что наделал столько шума! Теперь он является одним из главных символов нашего города, своего рода бренд, даже за пределами нашей страны.

«Самое сложное — длительное ожидание полета»

В феврале 2013 года Дмитрий Петелин (на фото — справа) вместе с кандидатами в космонавты Николаем Чубом (посередине) и Сергеем Корсаковым (слева) успешно прошел тренировку по отработке действий после приземления в лесу зимой. Фото: Gctc.ru

— Дмитрий, вы стали кандидатом в космонавты в 2012 году и приступили к тренировкам. Какие этапы общекосмической подготовки за это время прошли?

— Конечно, сложно вспомнить, как это было 8 лет назад. Но некоторые самые яркие воспоминания хорошо оседают в памяти. Нам старшие товарищи тогда говорили: «ОКП – самый сложный, но и самый интересный и насыщенный период в подготовке космонавта». Так и получилось! За полтора года нам предстояло освоить системы космического корабля и станции, пройти ряд непростых тренировок по выживанию и изоляции, научиться «чувствовать» невесомость, освоить водолазное дело, научиться оказывать первую медицинскую помощь и многое-многое другое. За этот период каждый из нас сдал порядка 35 теоретических экзаменов и зачетов. Однако мы не чувствовали усталости даже на фоне изнурительных физических тренировок и многообразия наук — было много интересного и нового!

В декабре 2019 года на космодроме Байконур Дмитрий Петелин (слева) вместе с М. Аймахановым (справа) и А. Кикиной (посередине) прошел двухсуточную тренировку по действиям экипажа в случае нештатной посадки в степи зимой. Фото: Gctc.ru

— Какие из этапов подготовки оказались для вас самыми сложными?

— В отличие от любой другой подготовки или обучения, финальным этапом которого является некая завершенность, процесс подготовки космонавта развивается непрерывно и циклично. Следующим за этапом ОКП идет этап совершенствования и специализации, где космонавт оттачивает свои навыки год за годом, ожидая назначения в свой конкретный экипаж. Так вот, как раз, длительный процесс ожидания с «открытой» датой назначения на полет и становится, пожалуй, самым сложным на пути космонавта к своей цели.

Задача — пересечь границу «Земля—Космос»

Дмитрий Петелин (стоит на фото слева) и другие российские космонавты в конце 2020 года почти полтора месяца провел в Хьюстоне, где на базе Космического центра имени Линдона Джонсона знакомился с устройством модулей американского сегмента МКС. Фото:Gctc.ru

— Дмитрий, в 2020-м году вас утвердили в качестве бортинженера-2 дублирующего экипажа ТПК «Союз МС-18», и, соответственно, основного экипажа «Союз МС-19». С учетом такой длительной подготовки, можно сказать, что до полета остался всего один шаг…

— Информация в вопросе больше не актуальна (Принято решение, что экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-18», старт которого с космодрома Байконур запланирован на 9 апреля 2021 года, должен быть международным. Поэтому третье место в основном и дублирующем экипажах займут американские астронавты, — Прим. автора). На данный момент я нахожусь в группе совершенствования и специализации, ожидая назначения в экипаж.

Дмитрий хочет увидеть нашу планету в иллюминатор космического корабля. Фото: Центр подготовки космонавтов / Facebook.com

— Какую задачу-минимум вы сами перед собой ставите?

— Задача на данный момент у меня лично одна — пересечь заветную границу «Земля-Космос» и увидеть нашу планету в иллюминатор космического корабля. И, я думаю, такая цель в голове у каждого космонавта, ожидающего свой первый старт. С каждым новым полетом, конечно, амбиции растут и цели меняются. После первой экспедиции, надеюсь, расскажу свою новую «задачу-минимум».

— К какой миссии готовят лично вас? Будет ли это, может быть, полет на Луну?

— Каждый космонавт сегодня готовится по программе международной космической станции (МКС) и на данный момент – это наша единственная миссия. Программа научно-прикладных исследований на МКС наполняет каждую новую экспедицию экспериментами от наших ученых. Данные эксперименты, в том числе, ставят задачу изучения возможности дальних перелетов и влияния факторов космического полета на жизнь и здоровье экипажа в этих условиях. И как только возникнет необходимость полетов, скажем, на Луну, будет сформирована группа и начнется непосредственная подготовка к экспедициям на наш естественный спутник, но уже с опытом, приобретенным на МКС.

Дмитрий Петелин и Олег Артемьев (справа) в феврале 2021 года отработали типовые для выхода в открытый космос операции: перемещение по поручням, стыковку-расстыковку кабельных держателей, фиксацию на рабочем месте, перемещение грузов.

«Не переставайте мечтать!»

— График подготовки наверняка достаточно плотный. Позволяет и он вам видеться с семьей?

— Семья понимает, что подготовка может отнимать, в том числе, часть личного времени. Командировки и работа вне официального рабочего дня (ночные полеты, суточные дежурства в ЦУПе) — это часть служебных обязанностей космонавта. Поэтому при наличии свободного времени стараюсь уделить семье максимум внимания.

Под водой Дмитрий Петелин транспортировал «неработоспособного» оператора. Это нужно на случай, если в открытом космосе станет плохо коллеге. Фото: Центр подготовки космонавтов / Facebook.ru

— Когда в стране что-то идет не так (протекают, к примеру, крыши в больницах), люди начинают вспоминать Юрия Гагарина. Говорят: «Юра, прости, мы все … потеряли (если говорить литературно)». А как часто вам приходится использовать это выражение?

— Юрия Алексеевича вспоминаем только добрым словом.

— А чем вы гордитесь в нашей стране?

— Люди у нас в стране талантливые и трудолюбивые. Порой, вопреки обстоятельствам, делают действительно красивые и уникальные вещи! И я думаю, то же самое можно сказать не только о космической отрасли.

Подготовка действий в открытом космосе в гидролаборатории ЦПК. Фото: Центр подготовки космонавтов / Facebook.com

— Что бы вы посоветовали тем, кто мечтает стать космонавтом?

— Советую традиционно одно – не переставать мечтать, но ставить перед собой реальные цели, и шаг за шагом планомерно продвигаться к их реализации. И, в конечном итоге, эта дорога должна привести к нужному результату. А если даже и не приведет, то сама по себе эта дорога покажется довольно познавательной!

Редакция КП-Челябинск благодарит ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» за помощь в подготовке материала.

КСТАТИ

О жизни и полете Юрия Гагарина — в книге «Комсомольской правды» — «Юрий Гагарин. Первый человек в космосе. Как это было». Приобрести ее можно на сайте издательства.

Невероятные факты о Гагарине в одной книге. Фото: Юлия РЕУТОВА

СПРАВКА:

Дмитрий Петелин родился 10 июля 1983 года в Кустанае. Там же окончил физико-математический лицей. Высшее образование по специальности «Самолето- и вертолетостроение» получил в Челябинске — учился в Южно-Уральском государственном университете.

До зачисления в отряд космонавтов работал инженером-конструктором третьей категории отделения конструкции самолета ООО «НИК».

8 октября 2012 года решением МВК рекомендован к зачислению на должность кандидата в космонавты-испытатели отряда космонавтов ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», а 26 октября этого же года был назначен на эту должность.

С 15 июля 2014 года является космонавтом-испытателем отряда космонавтов «Роскосмоса».

В ноябре 2020 года Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» запланирован на апрель 2021 года с космодрома Байконур. Дмитрий Петелин вошел в состав дублирующего экипажа корабля. Но позже было принято решение, что экипаж должен стать международным, и третьи места отдали американским астронавтам.

На сегодняшний день Дмитрий Петелин опыта космических полетов не имеет. Женат, есть дочь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru