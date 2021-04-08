Студентка колледжа из Магнитогорска стала героиней шоу «Беременна в 16»

У Даши и ее парня Павла родился сын Фото: Телеканал «Ю» / «Беременна в 16»

Девушка из Магнитогорска Челябинской области стала героиней шоу «Беременна в 16» на федеральном телеканале. По сюжету выпуска, девушка забеременела, когда училась на втором курсе педагогического колледжа — тогда ей было 17 лет. Отцом малыша стал ее 24-летний парень Павел — пару связали общие интересы и любовь к музыке, они даже пишут совместные песни. Однако мечты о концертах пришлось временно отложить и готовиться к появлению малыша.

Чтобы съехать от родителей и жить вместе, Паша устроился продавцом в магазин и снял квартиру. Но денег все равно не хватало, и парень решился на отчаянный шаг — попробовать себя в ставках на спорт. Сначала суммы были не большими, но потом Даша обнаружила, что пропали 10 тыс. рублей, отложенные на свадьбу. Ее опасения оправдались — Паша потратил их на ставку и прогорел.

После нескольких разговоров, в том числе и с родителями, парень все-таки решил завязать со ставками и устроился работать на комбинат. Этих денег вполне хватает на то, чтобы содержать семью. 18 января Даше исполнилось 18 лет, а ребенок родился буквально через пару недель — 31 января с помощью кесарева сечения на свет появился сын Слава.

Мы связались с девушкой, чтобы она рассказала подробности об участии в шоу, но Дарья категорически отказалась давать какие-либо комментарии. Возможно, это из-за контракта с телеканалом, но девушка заявила, что не хочет общаться «из личных принципов».

— Я не буду отвечать на задаваемые вами вопросы. Что не ясно? До свидания, — написала Дарья.

Но о своей беременности Даша много писала в Instagram — за несколько месяцев до родов она начала вести свой блог. В каждом новом посте девушка рассказывала, как изменилась ее фигура, какие трудности и испытания ей доставила беременность, например, сильный токсикоз, расширение костей таза, растяжки... В общем, интересного чтива там хватает с лихвой.

— 2020 год перевернул мою жизнь на все 360 градусов. Да немного не по плану пошла моя жизнь, но я об этом нисколько не жалею. Я знаю, что я сильная и со всем справлюсь. Следующий, 2021 год, я уверена, будет счастливее, лучше и позитивнее, ведь родится мой пупсик, — написала Дарья 1 января.

Судя по аккаунтам молодых мамы и папы, они безмерно счастливы, что у них появился сын, пусть и так рано. Впрочем, Даша времени зря не теряет, и перед выходом программы с ее участием опубликовала ссылку на аккаунт, где можно купить рекламу у нее на страничке. Видимо, приток популярности девушка намерена конвертировать в рубли, чтобы потратить их на пеленки-распашонки.

За 12 часов с момента выхода программы количество подписчиков Даши увеличилось с одной тысячи до семи. Заинтересованные пользователи уже завалили девушку вопросами о шоу, особенно их интересует информация о деньгах. Но Даша говорит, что телеканал не платил ей за участие в программе.

Находясь, так сказать, на пике хайпа, молодые родители решили выпустить совместную песню — ее опубликовали за день до выхода программы. Насколько хитовой станет их зарифмованная история любви, покажет время. Бросать учебу Даша не стала, сейчас она на третьем курсе колледжа по специальности коррекционного преподавателя начальных классов, но взяла академический отпуск. Свадьбу молодые люди пока не сыграли, планируют сделать это летом.

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