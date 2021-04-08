«Золотое топливо»: жителям Кыштыма насчитали 28 млн за подключение дома в газу

В прошлом году местному жителю насчитали 17 млн за подключение дома к газу. Фото: Мария Ленц, Светлана Маковеева.

Жителей Кыштыма снова ошеломила стоимость подключения домов к газу. На днях в группе во ВКонтакте «А.Л. Тесклер, помоги» местная жительница Наталья Богдажевская разместила пост, что ее семье выставили счет в 28 млн рублей.

Такой счет выставили Наталье. Фото: vk.com/«А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!»

Затем Общероссийский народный фронт рассказал о кыштымце Алексее Харламове, которому тоже назвали баснословную сумму — 27 млн, из них 11 — за разработку проектно-сметной документации. Такая цена установлена за трубу в 16 километров.

— Труба для бытового потребления газа с нужным давлением есть в 185 метрах от дома кыштымца, но она якобы не обладает необходимыми мощностями, и другого варианта газифицировать свой дом у мужчины — нет, — рассказывают в ОНФ Челябинской области. Общественники называли такой газ «золотым топливом».

Эти случаи в Кыштыме не первые. В прошлом году местному жителю насчитали 17 млн за подключение дома к газу. В документе, который выдали мужчине, было написано, что протяженность газопровода составит 12 км. Хотя отвод от уличной газовой трубы расположен в полуметре от жилья.

Тогда газовики объяснили, что газораспределительная станция Кыштыма свой ресурс исчерпала. И не может подключить новых потребителей к газопроводам. Но выход все-таки нашелся. Местное предприятие сократило лимит потребления, а освободившийся объем распредели между жителями. Однако он был совсем небольшой, и подключить газ смогли не все желающие.

— Газораспределительная организация обязана определить альтернативные варианты подключения объектов к существующим сетям газораспределения. Поэтому при обращении в газораспределительную организацию для заключения договора на техприсоединение заявителям предлагается альтернативный вариант подключения к газопроводам, источником газоснабжения которых является ГРС Тайгинка, расположенная на расстоянии более 12 километров, — объяснили в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Челябинск».

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