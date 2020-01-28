2020-01-28T12:21:52+03:00
Общество

Жителю Челябинской области насчитали 17 миллионов за подключение дома к газу

В газовой компании рассказали, откуда взялась такая баснословная сумма
Валентина ВАГАНОВА
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В газовой компании объяснили, что газопровод придется тянуть от другой станции.В газовой компании объяснили, что газопровод придется тянуть от другой станции.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Житель Кыштыма пожаловался депутату на многомиллионный счет за подключение дома к газопроводу. Ошеломляющую сумму — почти 17 миллионов (!) выставила газовая компания.

В документе написано, протяженность газопровода составит 12 км. Хотя отвод от уличной газовой трубы расположен в полуметре от жилья. Газовики объяснили, откуда взялись гигантские цифры.

— Газораспределительная станция Кыштыма свой ресурс исчерпала. Соответственно, мы не имеем технической возможности присоединения новых потребителей, запитанных от этого источника, — ответили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Кыштымцу рассчитали альтернативный вариант подключения, к другой станции, которая и находится на расстоянии 12 км.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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