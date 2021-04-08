Пандемия внесла заметные коррективы и в работу авиакомпаний Фото: Мария ЛЕНЦ

На Южном Урале стабилизируется эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. С начала года заметно снизилось число инфицированных за сутки. Если раньше этот показатель составлял в среднем 300 человек, то сейчас он равен около 130 случаев. Также сокращается разрыв между заболевшими и выздоровевшими южноуральцами. Делимся с вами последними новостями о коронавирусе в Челябинской области на 9 апреля 2021 г.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки коронавирус подтвердился у 119 человек, школьников среди них нет. Всего в регионе зафиксировано 57 631 случай COVID-19.

Накануне выздоровели 148 человек. В больницах под наблюдением специалистов остаются 3288 пациентов. С начала пандемии ковид победили 51 881 южноуралец.

За прошедшие сутки умерли 10 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. 7 из них скончались от самого вируса, а у троих он стал сопутствующим диагнозом, смерть наступила по другим причинам.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Эпидобстановка по коронавирусу стабилизируется, люди, соскучившиеся по путешествиям, раскупают железнодорожные билеты. Поэтому РЖД начинает возвращать в график движения сезонные поезда до курортов. Так, с 12 июня возвращается поезд №455/456 Челябинск — Новороссийск. Он будет курсировать по 29 августа.

Кроме того, ранее мы сообщали, что РЖД запустит дополнительные поезда из Челябинска в Москву. Курсировать они будут в апреле и в мае.

В РЖД напоминают, в поездах дальнего следования и в пригородных поездах принимаются противоэпидемические меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санобработку. Вагоны убираются чаще, с дезинфицирующими средствами. Все современные вагоны оснащены устройствами, обеззараживающими воздух.

На конечных остановках в поездах проводится дезинфекция в отсутствие пассажиров Фото: Олег ЗОЛОТО

Есть также хорошие новости и для любителей отдыхать заграницей. С 1 мая возобновятся полеты из Челябинска в Турцию и страны СНГ. Об этом стало известно вчера, 8 апреля, на совещании по развитию челябинского аэропорта с участием губернатора Алексея Текслера.

По словам представителя компании «Новапорт» Ксении Агафоновой, в мае челябинцы смогут напрямую отправиться в Стамбул, Анталью, Даламан, а также Армению, Киргизию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

— Перевозчики проявляют интерес к возобновлению полетов в Египет, в случае открытия и Таиланд, в случае снятия ограничений с той стороны, — рассказала Ксения Агафонова.

Полеты в Таиланд уже разрешены, однако там прилетающим необходимо долго сидеть на карантине — именно это отпугивает потенциальных пассажиров.

В Челябинске прошел XXI фестиваль моды «Платье города-2021», который в прошлом году не состоялся из пандемии. В этот раз публика собралась в театре оперы и балета.

Открыл церемонию вице-губернатор Вадим Евдокимов. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

На входе гостей «парили» в специальной кабинке дезинфицирующим раствором, измеряли температуру и просили всех надеть маски. В зале новую модную тенденцию ношения масок уже никто не соблюдал.

— Было ужасно душно. Вентиляцию не включали, видимо, из-за риска большего распространения коронавируса, но в таких условия следить за происходящим на сцене было очень тяжело. Тем более, многие от души побрызгались духами, — написала читательница КП-Челябинск.

На подиуме не обошлось без масок. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

В любом случае, праздник моды состоялся. Зрителям представили новые коллекции, в том числе высокой моды. Яркий фоторепортаж смотрите на сайте.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 9 апреля 2021 года.

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