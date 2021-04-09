Шезлонги, «барные» стулья и прозрачные ограждения вместо гранита: как преобразится набережная возле «Мегаполиса» в Челябинске

Погулять по обновленной набережной можно будет во второй половине лета. Фото: администрация Челябинска

В центре Челябинска этим летом появится еще одно современное место отдыха. По крайней мере, таким оно запланировано. Благоустраивать будут участок набережной Миасса между улицей Красной и Свердловским проспектом. На ремонт потратят более 50 млн рублей.

Сейчас возле КРК «Мегаполис» ездят машины, гулять тут опасно, да и не хочется — некрасиво, неуютно. Идея реконструкции — связать весь берег Миасса в единое современное прогулочное пространство. Машинам проезд закроют. Вместо гранитных плит установят прозрачное ограждение, обустроят несколько функциональных зон. Согласно проекту, протяженность набережной составит 430 метров, общая площадь участка проектирования — 1,28 гектара.

Как сообщили в администрации Центрального района, на время ремонта участок закроют. Но уже во второй половине лета горожане смогут отдохнуть на деревянных шезлонгах, крутящихся «барных» стульях и длинных скамейках, укрыться от солнца под четырьмя большими зонтами, сфотографироваться с арт-объектами. Дети смогут поиграть на площадке с прорезиненным покрытием.

Уюта набережной добавят новые светильники, два десятка деревьев и 2,5 тысячи кустарников и многолетников.

— Все строительные и монтажные работы планируется выполнить до 1 июля, а провести озеленение — до 1 августа, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Набережную благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды». В этом году по ней приобретут новый облик девять общественных и 49 дворовых территорий. Кроме того, уже сформирован перечень объектов на 2022 год, челябинцы могут выбрать, как их озеленить и обустроить. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе 74.gorodsreda.ru. В нем можно участвовать людям старше 14 лет.

Больше эскизов новой набережной смотрите в нашем материале.

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