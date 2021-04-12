В этом году колонны онлайн-шествия будут региональными. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До великого праздника Дня Победы остается ровно месяц. Какой будет ситуация по заболеваемости коронавирусом в регионе, пока сложно предположить. Власти уже подготовили праздничную программу на 9 мая. Откладывать подготовку к большим массовым мероприятиям нельзя. В прошлом году была лишь интернет-трансляция акции. Организаторы вот-вот начнут формировать Бессмертный полк в Челябинске 2021. Первые подробности акции рассказала руководитель регионального штаба общероссийского движения «Бессмертный полк России» Елена Скорнякова:

— Решения по живому шествию пока не принято, но радикального запрета нет. Готовимся к двум форматам шествия. Мы беспокоимся по поводу здоровья граждан. Если ситуация будет ухудшаться, то на уровне региона установят запрет. Но сегодня мы надеемся, что живое шествие состоится. Поэтому в традиционном формате мы к шествию готовы.

Живое шествие Бессмертного полка будет, если ситуация по заболеваемости в регионе не усугубится. Фото: Евгения ГУСЕВА

Виртуальный Бессмертный полк

Регистрировать участников будут с 15 апреля до 8 мая включительно. Пока формируется команда добровольцев. К общероссийскому движению подключаются партнеры, соратники и все желающие, кто готов помочь с организацией. В этом году ожидается рекордное количество модераторов, которые будут обрабатывать заявки, помогать с регистрацией и следить за онлайн-шествием.

— В прошлом году шествие шло 21 день. Теперь оно будет транслироваться только 9 мая и будет разделено на регионы. То есть каждый зарегистрировавшийся человек с историей своего предка на портале в результате увидит себя в челябинском шествии, которое будет транслироваться тоже особым образом.

Заявки для участия в Бессмертном онлайн-шествии ежегодно поступают со всего мира. Очень сложно назвать точные цифры по Челябинской или какой-то другой области, делится Елена Скорнякова. В прошлый раз ей приходилось модерировать все регионы и, в случае какой-то неожиданности, реагировать в режиме реального времени.

— Программа сама выбирала иногда из социальных сетей фотографии заявителей. Получалось, что мы, модераторы, иногда стопорили фотографии. Потому что появлялась какая-нибудь нелицеприятная фотография рядом с героем войны. Получалось, что мы фото ветерана публиковали, а эту блокировали. И люди не понимали, были ли они вообще в числе участников.

Пошаговая инструкция

В этот раз все будет предельно ясно, обещают организаторы. После регистрации каждый участник получит сообщение. В нем будет прикреплена ссылка с информацией, где и в какое время человек сможет себя увидеть.

Общероссийская горячая линия регистрации участников будет работать 24/7. Фото: Олег УКЛАДОВ

Основная помощь во внесении данных может потребоваться пожилым челябинцам. Большинство из них, как показывает практика, не владеют Интернетом. Не у всех есть современные родственники, которые могли бы оказать поддержку. Поэтому тот, кто не справится самостоятельно, всегда сможет позвонить на общероссийскую горячую линию, которая будет работать 24/7.

— Там задача у добровольцев как раз помогать людям. Прямо вести их дорожной картой: где, как зарегистрироваться, как сделать, чтобы фотография участника ВОВ или труженика тыла была красиво размещена, как разместить свою фотографию.

Угроза из вне

У Бессмертного полка есть не только соратники, но и, как выясняется, противники. В прошлом году в ряды общероссийского движения пытались просочиться так называемые хейтеры. И модераторам пришлось отбиваться от них, как на поле боя:

Регистрация участников Бессмертного полка в Челябинской области начнется с 15 апреля. Фото: Роман ЗЛОБИН

— Они пытались продвинуть тему героизации нацизма, используя наше шествие Бессмертного полка. Но у них это не получилось. Нас это очень волнует, потому что это прямое оскорбление нашей памяти, наших дедов. Мы бы не хотели, чтобы это случилось. Надеемся, что в этот раз система и большое количество волонтеров модераторов поставит прочный заслон таким попыткам.

«Это будут две параллельные истории»

Если к 9 мая 2021 году жителей Челябинской области не накроет еще одной волной повсеместных болезней, то «Бессмертный полк» заявит о своих павших героях дважды. Сначала локально — в каждом отдельном населенном пункте. И вместе со всей страной — в онлайн трансляции Южного Урала — «опорного края Победы».

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