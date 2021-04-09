Берлин брал и ковид победил: в Челябинске вылечили от коронавируса 104-летнего ветерана

Ахмет Махмутович в свое время штурмовал Берлин. Фото: предоставлено семьей А.М. Рафикова

Возраст — это еще не показатель. В свои 104 года челябинский поэт, фронтовик Великой Отечественной Войны, ветеран труда Ахмет Махмутович Рафиков победил COVID-19 и выписался из больницы. В ситуации, когда даже молодые организмы тяжело переносят коронавирус, эта история не может не радовать.

— Лечение начали незамедлительно, назначили необходимые препараты, чтобы стабилизировать состояние, — рассказала заведующий инфекционным отделением ГКБ №1 Маргарита Сорокина.

После того, как диагноз подтвердился Ахмета Рафикова положили в больницу. Возраст и сопутствующие заболевания могли дать серьезные осложнения. Кроме того, ветеран почти не слышит и очень плохо говорит. К счастью, дедушка перенес ковид легко, без пневмонии. На ИВЛ не лежал.

— Пациента выписали уже на шестой день. Лабораторные показатели пришли в норму, самочувствие улучшилось. Ахмет Махмутович выписан из стационара в стабильном состоянии и передан для наблюдения в поликлинику, — отметила Маргарита Сорокина. — Сейчас его состояние не вызывает беспокойства, он находится дома со своей семьей.

В больнице рассказали, что у самого возрастного пациента больницы была интересная жизнь. Ахмет Махмутович писал стихи, а во время Великой Отечественной войны он был участником освобождения от фашистских захватчиков Белоруссии и Польши, штурмовал Берлин.

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