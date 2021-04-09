Ситуация по коронавирусной инфекции в регионе стабилизируется. Фото: Кирилл САДЫКОВ

10 и 11 апреля продолжат делать бесплатные прививки от коронавируса в Челябинске. Площадками для вакцинации также станут ТРК крупных городов области. На это раз список пополнили Копейск и Златоуст. Публикуем полный график, где и когда можно сделать прививку от коронавируса в Челябинской области 10 и 11 апреля 2021 г.

Челябинск

10 апреля

Торговый город «Алмаз» (2 этаж) с 10 до 16 часов

Торговый город «Алмаз» (около «Леруа Мерлен») с 10 до 15 часов

ТРК «Горки» (2 этаж) с10 до 16 часов

11 апреля

ТРК «Космос» (цокольный этаж) с 12 до 16 часов

Копейск

10 апреля

ТРК «Слава» с 10 до 15 часов

Миасс

10 и 11 апреля

ТРК «Слон» с 12 до16 часов

Златоуст

10 апреля

ТРК «Тарелка» с 11 до 14 часов

Магнитогорск

10 и 11 апреля

С 11 до 15 часов

ТРК «Континент» (3 этаж)

ТРК «Гостиный двор» (2 этаж)

Напомним, прививки в торговых центрах Челябинска начали делать 20 марта. Первой площадкой был торговый город «Алмаз». Правила не изменились. Для того чтобы бесплатно поставить вакцину, нужно всего 3 документа: паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Для того, чтобы поставить прививку в ТРЦ, нужны паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Фото: Кирилл САДЫКОВ

На первый взгляд, ТЦ — не самые безопасные места. Но пункты оборудованы согласно всем санитарным нормам. На каждом работают волонтеры. Они могут ответить на любые вопросы о прививочной кампании. Кроме того, существуют некоторые правила вакцинации от коронавируса и других серьезных болезней.

Перед прививкой предстоит пройти небольшой медицинский осмотр. Горожанам измерят давление, температуру, сатурацию, проведут сбор анамнеза. Затем они должны будут заполнить анкету и согласие для федерального реестра.

На прививку от коронавируса также можно записаться через портал «Госуслуги». Там можно выбрать удобные дату, время и медицинское учреждение.

Сегодня статистика по заболеваемости коронавирусом идет на спад. За последние сутки от коронавируса в регионе умерли 11 человек. О том, что вакцина может уберечь от серьезных последствий, губернатор Алексей Текслер рассказывал на радио «Комсомольская правда». Сам глава региона тоже переболел коронавирусом и считает прививочную кампанию одним из важных противостояний серьезному заболевании.

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