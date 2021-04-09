Ситуация по коронавирусной инфекции в регионе стабилизируется.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
10 и 11 апреля продолжат делать бесплатные прививки от коронавируса в Челябинске. Площадками для вакцинации также станут ТРК крупных городов области. На это раз список пополнили Копейск и Златоуст. Публикуем полный график, где и когда можно сделать прививку от коронавируса в Челябинской области 10 и 11 апреля 2021 г.
Челябинск
10 апреля
Торговый город «Алмаз» (2 этаж) с 10 до 16 часов
Торговый город «Алмаз» (около «Леруа Мерлен») с 10 до 15 часов
ТРК «Горки» (2 этаж) с10 до 16 часов
11 апреля
ТРК «Космос» (цокольный этаж) с 12 до 16 часов
Копейск
10 апреля
ТРК «Слава» с 10 до 15 часов
Миасс
10 и 11 апреля
ТРК «Слон» с 12 до16 часов
Златоуст
10 апреля
ТРК «Тарелка» с 11 до 14 часов
Магнитогорск
10 и 11 апреля
С 11 до 15 часов
ТРК «Континент» (3 этаж)
ТРК «Гостиный двор» (2 этаж)
Напомним, прививки в торговых центрах Челябинска начали делать 20 марта. Первой площадкой был торговый город «Алмаз». Правила не изменились. Для того чтобы бесплатно поставить вакцину, нужно всего 3 документа: паспорт, СНИЛС и медицинский полис.
Для того, чтобы поставить прививку в ТРЦ, нужны паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
На первый взгляд, ТЦ — не самые безопасные места. Но пункты оборудованы согласно всем санитарным нормам. На каждом работают волонтеры. Они могут ответить на любые вопросы о прививочной кампании. Кроме того, существуют некоторые правила вакцинации от коронавируса и других серьезных болезней.
Перед прививкой предстоит пройти небольшой медицинский осмотр. Горожанам измерят давление, температуру, сатурацию, проведут сбор анамнеза. Затем они должны будут заполнить анкету и согласие для федерального реестра.
На прививку от коронавируса также можно записаться через портал «Госуслуги». Там можно выбрать удобные дату, время и медицинское учреждение.
Сегодня статистика по заболеваемости коронавирусом идет на спад. За последние сутки от коронавируса в регионе умерли 11 человек. О том, что вакцина может уберечь от серьезных последствий, губернатор Алексей Текслер рассказывал на радио «Комсомольская правда». Сам глава региона тоже переболел коронавирусом и считает прививочную кампанию одним из важных противостояний серьезному заболевании.
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