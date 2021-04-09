Перезагрузка «Единой России»: кто будет отвечать за проекты влиятельной партии Челябинской области

Фото: chelyabinsk.er.ru

«Единую России» в Челябинской области ждет перезагрузка. Все помнят проект «Городская среда», благодаря которой даже в малых городах преобразились дворы, появились ухоженные скверы и места отдыха. Но теперь изменился подход к контролю за проектами. Новый вектор задал лидер регионального отделения «Единой России», губернатор Алексей Текслер.

— Когда мне доверили возглавить отделение партии «Единая Россия» в регионе, я сразу сказал о том, что партии нужно обновление, перезагрузка. Есть несколько направлений работы, первое — это кадры. На две трети обновили президиум, сейчас будем работать по анализу того, что происходит в муниципалитетах, как работают первичные организации — кадровые изменения будут. Второе — волонтерское направление. Волонтерский центр активно работает, но есть определенные идеи, как эту работу усилить. Третье направление — проекты. Партия реализует их много лет, где-то лучше, где-то хуже, где-то я никакого результата не увидел, он есть только на бумаге. Решили полностью перезапустить работу проектов — переназначили руководителей, — отметил Алексей Текслер.

Ответственными за партийные проекты назначили людей, достигших успехов своих сферах или возглавляющих профильные комитеты в Законодательно собрании области. Известный спортсмен, директор спорткомплекса «Уральская молния» Денис Лапотышкин в рамках партийного проекта «Детский спорт» предложил сделать общественный контроль над строительством спортивных объектов. Тем более, в регионе уже были скандалы, связанные со срывом сроков, низким качеством.

— При строительстве одного нашего спортивного объекта — Центра шорт-трека — мы на стадии проектирования подавали большое количество предложений, но мы не были услышаны. Если бы возможность была закреплена, это могло бы избежать проблем, — отметил Денис Лапотышкин.

Председатель комитета Заксобрания по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Голиков представил партийный проект «Безопасные дороги». Ключевое слово, подчеркивает он, «безопасные». Цель — нулевая смертность.

— Все мы являемся участниками дорожного движения: кто-то автомобилистом, кто-то пешеходом. Бюджет на дороги все больше и больше — в этом году 20,5 млрд рублей, я помню, когда было 3-5 млрд. Но, когда каждый год у нас отчитываются представители МВД, несопоставимо уменьшается количество ДТП, причем со смертельным исходом. Бюджет вырос на 200%, а смертность упала всего на 3-5%, — рассказал Олег Голиков. — Вся Европа перешла на режим 50 км/ч. А у нас человек едет на машине, ему ограничивают скорость до 60 км/ч, но он может ехать до 80 км/ч, поэтому у нас ездят со скоростью 79 км/ч. А пешеход? Он, что пойдет 200 метров до перехода? Ему проще перебежать через дорогу. Это все нужно смотреть при проектировании.

Координатором проекта «Здоровое будущее» стал главврач самой креативной детской поликлиники Челябинска №8 Антон Рыжий. Он предложил отказаться от бумажных карточек и создать единую базу данных, доступ к которой будут иметь не только поликлиники, но и сам пациент сможет посмотреть, что ему написал врач.

—В моем понятии проект должным быть простым, легким для человека. Любой проект — он для простого человека, — отметил Антон Рыжий.

Фото: ЕДИНАЯ РОССИЯ | Челябинская область/vk.com

Директор мультимедийного парка «Россия — Моя история» Денис Кузнецов в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» предложил проводить уроки краеведения, ведь многие даже не знают, когда основали Челябинскую крепость. Алексей Текслер поддержал идею, отметив, что сейчас «все дети цифровые». Оснастить современной техникой нужно все учреждения культуры, и тогда они станут местами притяжения, отметил куратор проекта «Культура малой Родины», директор Камерного театра Илья Коломейский.

За проект «Российское село» будет отвечать первый зампредседателя комитета ЗСО по аграрной политике Дмитрий Пырсиков. Он имеет профильное образование и много лет работает с сельхозпредприятиями, поэтому эту сферу знает изнутри.

Всего партийных проектов 18: 15 общефедеральных и три региональных. Каждый из них направлен на решение приоритетных задач государства — от поддержки и укрепления института семьи до защиты прав потребителей коммунальных услуг.

— Послушали коллег, которые предложили свои идеи. Я вижу новизну, желание работать, интерес, определенную энергетику. Уверен, что они смогут вовлечь однопартийцев и всех жителей в их реализации. Партия работает на людей, активность и партийцев и то, как воспринимают партию люди, во многом зависит от тех дел, ради чего эти проекты и задумывались. Прозвучали очень интересные проекты, мне понравились предложения по спорту, культуре, мы будем их реализовывать, покажем, что партия может быть новой и интересной, — резюмировал итоги встречи Алексей Текслер.

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