«Слышишь ли ты нас, Уэллс-мечтатель?»: как в Челябинске называли детей, улицы и парки в честь Гагарина

Фото: Кирилл Садыков, Объединенный государственный архив Челябинской области

Новость о полете в космос первого человека (и не просто человека, а советского гражданина!) стала большим праздником для Челябинска. Тогда люди не делали посты в соцсетях, под которыми бы ставили лайки друг другу, а выходили на улицы и радовались все вместе. Что происходило в городе 60 лет назад, после известия о полете Юрия Гагарина, — обсудили с замдиректора госархива Челябинской области Николаем Антипиным на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

Запуск в космос первого человека никто не анонсировал. И уж, конечно, никто не делал «стримов» с Байконура. Дело серьезное. Вдруг что-то пойдет не так. Даже родственники Юрия Алексеевича узнали об этом, что называется, из СМИ.

Полет первого человека в космос был настоящим праздником. Фото: Объединенный государственный архив Челябинской области

Действительно, замечательное время! Фото: Объединенный государственный архив Челябинской области

— Уже в процессе полета стало понятно, что все проходит успешно, и первым сообщило радио — Левитан зачитал сообщение ТАСС. Тут и занятия, и работа — все закончилось. Начались митинги и собрания. На заводе Колющенко 25 тыс. человек, то есть все, бросили работу и стали дружно радоваться, — рассказал Николай Антипин. — Судя по документам челябинского планетария, с середины 50-х годов молодежь была заражена идеей покорения космоса. Уже спутники летали в космос, животные летали и понятно, что следующий этап — человек. На митингах говорили: дальше Луна, а после надо на Марс.

К началу 60-х молодые челябинцы были заражены идеей покорения космоса. Фото: Объединенный государственный архив Челябинской области

Митинги были тщательно организованы. Докладчики вводили публику в курс дела. Но не обходилось без экспромтов.

— Студент Львов первого курса физико-математического факультета пединститута прямо перед микрофоном сочинил стихотворение. Стихи, конечно, не очень высокого художественного качества, но они отражают настроение не только юного физика, но и его коллег. Сейчас сложно представить такую форму реакции молодого человека. Хотя… наверное, есть и такие, — отмечает Николай Антипин.

Стихотворение, которое написал юный студент-физик. Фото: Объединенный государственный архив Челябинской области

Челябинцы стремились увековечить знаменательное событие. Первыми это сделали… молодые мамы.

— В «Челябинском рабочем» 13 апреля была статья «Обязательно Юрий». Корреспондент Тамара Чап пришла в роддом и побеседовала с молодыми мамами. Она спрашивала, как будут называть мальчиков. И они отвечали: «Обязательно Юрий». Тут же приводится история, как одна из семейных пар твердо решили назвать сына Владимиром, но сын родился в знаменательный день, когда везде говорили про Юрия, — рассказал Николай Антипин.

Челябинки называли своих сыновей Юрами. Фото: Объединенный государственный архив Челябинской области

Вскоре в Челябинске появились улица Гагарина и ПКиО имени Гагарина. Интересно, что после развенчания культа личности Сталина запретили называть любые объекты в честь ныне живущих людей было. Но сделали исключение. Почему? Народ попросил.

— Как мы читаем в решении горисполкомов, они всегда ссылаются на волю трудящихся. Например, Центральный парк культуры и отдыха — он так и назывался, ЦПКиО были в каждых городах как признак областного центра. В постановлении от 14 апреля 1961 года (то есть спустя два дня, когда Гагарин только добрался до Москвы и пожал руку Хрущеву), исполнительный комитет городского совета депутатов решает присвоить Центральному парку имя Юрия Гагарина.

ЦПКиО им. Гагарина, 1967 год. Фото из архива Андрея Мясникова, Старый Челябинск/vk.com

И тут же появляется улица Гагарина, которую мы все знаем, в Ленинском районе.

— Почему не переименовали главную улицу? Она была уже занята. Нужно было найти улицу, подобающую событию, чтобы это была не окраина и она имела перспективу для роста. Были предложения от Советского, Ленинского и Металлургического райсполкома, а выбрали Ленинский. Улица Строителей, которая стала носить имя Гагарина, удачно вписалась. Она строилась, она была новая. И было понятно, что она дойдет до озера Смолино. Там более в Ленинском районе располагались крупные предприятия.

Ул. Гагарина, 1967 год. Фото А. Мусина, Старый Челябинск/vk.com

В 1976 году на здании колледжа по улице Гагарина появилась мозаика «Космос». Декоративно-монументальное панно «Космос».

В Златоусте именем Гагарина назвали проспект, состоящий из нескольких линий и, по сути, представляющий собой целый микрорайон. Носит имя первого космонавта и златоустовская школа №1. Кстати, присвоение имени Юрия Алексеевича школам тогда тоже было популярно.

— Я и сам учился в школе имени Гагарина, в городе Аша, — отмечает Николай Антипин.

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