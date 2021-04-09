Рассказываем, как правильно хранить сезонные шины

Каждый из автомобилистов хоть раз задумывался над тем, где хранить шины. У многих шины и покрышки хранятся на балконе или в гараже. В автоцентре «Чешский дом» находится «шинный отель», которым вы можете воспользоваться за 999 рублей за сезон.*

Для начала разберемся самые важные моменты хранения шин, если вы будете делать это самостоятельно или пользоваться услугами сторонних организаций.

Где и как хранить покрышки? Для начала стоит определиться, а пригодны ли они к дальнейшей эксплуатации. Для этого следует замерить высоту протектора на снятых колесах и удостовериться, что не закончился срок годности. Дата выпуска покрышек обычно нанесена на шину в формате недели и года выпуска и состоит, соответственно, из четырех цифр. При этом нужно учесть, что срок годности покрышек составляет пять лет.

Как сделать обработку и подготовить к хранению? Если резина пригодна для дальнейшей эксплуатации, нужно позаботиться о ее надлежащем хранении, при этом не сделав ее состояние хуже, чем оно есть на данный момент. Для этого нужно следовать нескольким несложным правилам.

1) Очистить поверхность от следов ГСМ и других химических веществ, убрать камешки, застрявшие в протекторе, и другие инородные тела. Если этого не сделать, то, например бензин, в течение нескольких месяцев может ее разъедать резиновый слой.

2) Применить специальные средства, предотвращающие пересыхание резины. Большинство автомобилистов редко использует подобные средства, потому что смыть их по истечению сезона хранения бывает сложно и нести дополнительные расходы никто не хочет.

3) Маркировать колеса, указывая сторону и ось на которых была установлена покрышка. Это делают мелом на внутренней стороне каждой шины.

Также, стоит отметить, что шины разного сезона отличаются своим составом, поэтому и храниться они должны с поправкой на соответствующий температурный режим. Летние колеса в зимний период нельзя хранить в промерзающем помещении. Идеальный температурный режим для летней резины около 20 градусов Цельсия, а подходящая влажность составляет около 60%.

Зимние покрышки нельзя хранить на открытом солнце под прямыми ультрафиолетовыми лучами или в помещениях с высокой температурой. Температурный режим и влажность для зимней резины такие же, как и для летних покрышек.

В «шинном отеле» автосалона «Чешский дом» соблюдены все условия для хранения шин. Челябинских автомобилистов приглашают воспользоваться данной услугой. Места для хранения ограничены.

Подробнее по телефону: (351) 211-43-00.

г.Челябинск, ул.Братьев Кашириных, 126/1.

che-dom.ru

*цена 999 рублей актуальна при прохождении шиномонтажа и диагностики ходовой части в автоцентре «Чешский дом».

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