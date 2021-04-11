Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 12 апреля 2021: лидеры заражения COVID-19 и хорошая оценка Роспотребнадзора

Число выздоровевших от коронавируса превысило число новых случаев заражения.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинской области за сутки зарегистрировали 118 новых случаев коронавируса. Школьников среди них нет. С начала пандемии число заболевших достигло 57 988, умерли девять пациентов. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 12 апреля 2021 года.
По данным минздрава Челябинской области, скончались девять человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались семь пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.
Выздоровели от «ковида» 125 пациентов, а с начала пандемии число покинувших палаты составило 52 257 человек.
Под присмотром врачей на сегодняшний день остаются 3 239 зараженных.
Оценка от Роспотребнадзора
Инфографика: коронавирус74.рф
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области ежедневно информирует о ситуации по заболеваемости ОРВИ в регионе и мерах профилактики коронавируса. По данным надзорного органа, на сегодняшний день она благополучная.
— В Челябинской области на 11 апреля показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения — 1672,9, — уточнил и.о. руководителя регионального управления Владимир Ефремов. — Управление Роспотребнадзора по Челябинской области за прошедшие сутки передало в больницы 99 человек для организации медицинского наблюдения и лабораторного обследования.
Где в Челябинской области нет «ковида»?
Инфографика: yandex.ru/covid19/stat
В 14 городах и районах Челябинской области за минувшие сутки не выявили ни одного случая COVID-19. Это Златоуст, Карабаш, Кыштым, Усть-Катав и Локомотивный, а также Агаповский, Коркинский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Октябрьский, Увельский и Чебаркульский районы.
Лидеры по числу заражений коронавирусом
Больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки в Челябинске — 52, Магнитогорске — 16, Миассе — 9.
Четыре случая COVID-19 выявили в Копейске. По три — в Саткинском, Красноармейском и Катав-Ивановском районах.
В девяти территориях — по два выявленных случая заражения коронавирусом, в десяти — по одному.
Это все последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 12 апреля 2021 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru