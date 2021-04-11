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Коронавирус Covid-1911 апреля 2021 23:00

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 12 апреля 2021: лидеры заражения COVID-19 и хорошая оценка Роспотребнадзора

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 12 апреля 2021 г.
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
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Число выздоровевших от коронавируса превысило число новых случаев заражения.

Число выздоровевших от коронавируса превысило число новых случаев заражения.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 118 новых случаев коронавируса. Школьников среди них нет. С начала пандемии число заболевших достигло 57 988, умерли девять пациентов. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 12 апреля 2021 года.

По данным минздрава Челябинской области, скончались девять человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались семь пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Выздоровели от «ковида» 125 пациентов, а с начала пандемии число покинувших палаты составило 52 257 человек.

Под присмотром врачей на сегодняшний день остаются 3 239 зараженных.

Оценка от Роспотребнадзора

Инфографика: коронавирус74.рф

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области ежедневно информирует о ситуации по заболеваемости ОРВИ в регионе и мерах профилактики коронавируса. По данным надзорного органа, на сегодняшний день она благополучная.

— В Челябинской области на 11 апреля показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения — 1672,9, — уточнил и.о. руководителя регионального управления Владимир Ефремов. — Управление Роспотребнадзора по Челябинской области за прошедшие сутки передало в больницы 99 человек для организации медицинского наблюдения и лабораторного обследования.

Где в Челябинской области нет «ковида»?

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

В 14 городах и районах Челябинской области за минувшие сутки не выявили ни одного случая COVID-19. Это Златоуст, Карабаш, Кыштым, Усть-Катав и Локомотивный, а также Агаповский, Коркинский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Октябрьский, Увельский и Чебаркульский районы.

Лидеры по числу заражений коронавирусом

Больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки в Челябинске — 52, Магнитогорске — 16, Миассе — 9.

Четыре случая COVID-19 выявили в Копейске. По три — в Саткинском, Красноармейском и Катав-Ивановском районах.

В девяти территориях — по два выявленных случая заражения коронавирусом, в десяти — по одному.

Это все последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 12 апреля 2021 года.

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