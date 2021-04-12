В Екатеринбурге прошел IV Межрегиональный форум «Медицина, доступная каждому»

9 апреля 2021 года в Екатеринбурге состоялся IV Межрегиональный форум «Медицина, доступная каждому». Организатором Форума стала Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» совместно с Общероссийской общественной организацией «Общество врачей России». Форум стал первым совместным мероприятием после подписания соглашения о сотрудничестве в марте этого года. Участие в Форуме приняли представители 12 регионов страны — ведущие специалисты отечественной медицины, эксперты научного сообщества, видные политические и общественные деятели.

VI Межрегиональный форум «Медицина, доступная каждому» стал комплексным итогом научно-практических конференций, проведенных за последние три года, обобщающих результаты научных, экспертных и партийных дискуссий по выработке программных положений предвыборной программы «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Главной темой Форума стала тема медико-социального благополучия старшего поколения в Российской Федерации.

С приветственным словом к собравшимся обратился Заместитель Председателя Центрального совета Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Ворожцов, который отметил, что шестой межрегиональный форум «Медицина, доступная каждому» стал итогом многолетней работы Партии над проблемами здравоохранения. В связи с этим на обсуждение были предложены следующие тезисы:

1. Медицина и здравоохранение должны стать одним из важнейших факторов обеспечения общественной и государственной безопасности страны.

2. Необходимо коренное изменение системы финансирования здравоохранения: необходим скорейший переход от действующей фискальной системы, при которой работаучреждений и конкретных врачей оценивается по количественным и финансовым показателям, к программно-целевому финансированию.

3. Необходима принципиально иная юридическая квалификация деяний тех людей, которые совершают преступления в особо крупном размере в сфере здравоохранения и медицинского обеспечения. Эти преступления необходимо квалифицировать как преступления против государственной безопасности.

4. Необходимо уделять особенное внимание врачам, потому что врач — ключевое звено системы здравоохранения.

Кроме этого, участники форума обсудили вопросы повышения доступности и качества медицинской помощи, кадрового дефицита, доступности лекарственного обеспечения граждан Российской Федерации, а также развития современных гериатрических технологий в целях сохранения здоровья старшего поколения.

Участник Форума Гузель Улумбекова, д.м.н., руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранения в своем докладе сообщила, что по данным социологического опроса около 80% граждан страны недовольны качеством медицины, при этом 70% врачей и медицинского персонала находятся в состоянии профессионального выгорания из-за нищенской оплаты труда, перегрузок, избыточных требований, документооборота и др. Гузель Улумбекова подчеркнула: — Пока не будет увеличено финансирование здравоохранения, позитивных изменений не будет. Общими усилиями следует добиваться повышения федеральных расходов на медицину до 5% от ВВП к 2024 году.

Секретарь Центрального совета Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по вопросам здравоохранения, член Всемирной Медицинской Ассоциации, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Степан Фирстов в своем выступлении подчеркнул, что во всем мире врач — это субъект права, поскольку помимо диплома о высшем образовании, он должен дополнительно получить лицензию для осуществления профессиональной деятельности. Эффективность его работы в этом случае определяют не чиновники, а коллеги и специалисты в конкретной отрасли медицинских знаний.

— Следует признать, что европейские государства обогнали нас в медицине серьезно. Именно потому, что в переломный момент они признали и заявили: главная фигура в системе здравоохранения — это врач! Не инфраструктура и оборудование, а медик. И пока мы не «накормим» врача, у нас не будет довольных граждан. Лечит на самом деле не больница, лечит врач! — объяснил Степан Фирстов. Кроме того, политик призвал обратить внимание на состояние первичного звена здравоохранения, в том числе в отдаленных территориях:

— Когда строятся новые ФАПы, мы должны заранее понимать, сколько врачей сможем туда привлечь. Нередко бывает, что построен новый ФАП, а работать там некому.

Решение этой проблемы депутат-врач видит, прежде всего, во взаимодействии исполнительной власти с профессиональным медицинским сообществом. Степан Фирстов отдельно затронул вопрос дефицита медицинских кадров и сообщил, что на сегодняшний день дефицит медицинского персонала в отрасли в целом составляет порядка 40%, если рассматривать эту ситуацию в разрезе специальностей, то дефицит врачей жизнеобеспечивающих специальностей: анестезиологов, реаниматологов, инфекционистов, хирургов составит более 50-60%.

В целом, интерес к Форуму проявили не только представители профессионального медицинского и научного сообщества, но и представители пациентских и других общественных организаций. Все участники Форума признают критическую важность скорейших изменений в системе здравоохранения.

— Последствия пандемии коронавирусной инфекции в очередной раз доказали всем нам, что ситуация в здравоохранении краховая. Стране нужно помогать. И помогать немедленно. Именно поэтому программа Партии пенсионеров ориентирована на то, что врач в России будет жить лучше, а медицина будет доступной каждому, — заявил Степан Фирстов, комментируя итоги Форума.