Бульон из мусора: смотрим, как затопило стройплощадку набережной за челябинской филармонией

Разлившаяся река Миасс нарушила планы строителей набережной Фото: Сергей СОТНИКОВ

В Челябинске затопило строительный участок набережной за филармонией — в связи с резким потеплением поднялся уровень воды в реке Миасс. Мы вышли посмотреть, насколько критичным оказалось подтопление.

Рабочих на строительной площадке не видно, да и делать им здесь пока что нечего, разве что черпать воду. Сразу бросился в глаза строительный вагончик, до которого теперь невозможно добраться, не намочив ноги. Конечно, целиком под воду он не ушел, но если река продолжит разливаться, то не исключено, что вода попадет и внутрь.

Вагончик затопило не сильно, но ситуация может и ухудшиться Фото: Сергей СОТНИКОВ

Рядом с вагончиком валяется разного рода мусор: здесь и бутылки, и пакеты непонятно с чем. Либо его оставили местные строители, либо прибило течением, в любом случае, теперь эта импровизированная помойка рискует оказаться в потоке реки и поплыть в сторону улицы Российской.

Все это может отправиться в путешествие по реке Фото: Сергей СОТНИКОВ

Досталось и строительным материалам: шлакоблоки, плиты, доски — все это в воде.

Вода здесь больше напоминает бульон Фото: Сергей СОТНИКОВ

На противоположной стороне, возле цирка, тоже заметно, насколько поднялся уровень реки. Там потихоньку затапливает лестницу, перила уже едва виднеются, а знак, запрещающий выходить на лед, тоже уходит под воду.

Теперь на лед точно никто не выйдет Фото: Сергей СОТНИКОВ

Мы направили запрос в администрацию Челябинска с просьбой прокомментировать подтопление, а также рассказать, как инцидент повлияет на строительство набережной, и кто в ответе за это все. Но в мэрии попросили адресовать вопросы в Минэкологии.

— Естественно, ежегодно во время паводка повышается уровень воды в любой реке, — рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Набережную никто не строил раньше, мы не знаем, на каких уровнях она строится, что у них по проектным отметкам — это все проходит экспертизу в «Стройнадзоре», вопрос лучше адресовать туда.

Ответ от Министерства строительства мы еще не получили, он будет опубликован позже.

Мусор, который плавал в реке, постепенно прибивается к берегу Фото: Сергей СОТНИКОВ

Вчера на аппаратном совещании в администрации города обсуждалась тема паводка. Информацию на этот счет предоставил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

— По состоянию на 11 апреля Шершневское и Аргазинское водохранилища заполнены на 81% и 74% соответственно. Среднесуточный сброс воды составляет 8,5 и 3 кубометра в секунду, что не выходит за пределы нормы, — рассказал Александр Астахов на совещании.

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