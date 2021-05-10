Налоговый вычет за фитнес: кто может рассчитывать на льготу в Челябинске

Максимальная сумма налогового вычета за спорт и фитнес - 15 600 рублей в год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале апреля 2021 года в России произошло сразу несколько изменений, в том числе, появилось такое понятие, как физкультурно-оздоровительные услуги. Все дело в ФЗ, который подписал Президент РФ Владимир Путин. Он позволит каждому, кто активно и на постоянной основе посещает фитнес-центры, спортзалы, бассейны и другие спортивные площадки, получать налоговый вычет за занятия спотом.

Челябинцы уже начали готовить документы. Рассказываем подробно, кому положен такой вычет.

— Сегодня прослеживается явный тренд к занятию спортом. С точки зрения стратегического развития государства эта мера позволит вовлечь в занятия спортом граждан, и это положительно скажется на их здоровье, а также их трудоспособности, — считает директор по развитию Аудиторской фирмы «Авуар» Максим Левченко.

Спорт станет доступнее

К 2030 году доля россиян, занимающихся спортом, должна дойти до 70%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И к нему приобщится еще больше жителей страны — такова инициатива проекта. У государства стоит задача по развитию массового спорта и оздоровления нации — к 2030 году долю россиян, занимающихся спортом, довести до 70%.

Налоговый вычет за оздоровительную деятельность можно будет получить с января 2022 года. А пока Минспорт занимается формированием перечня физкультурно-спортивных организаций, которые оказывают услуги по укреплению здоровья, физической подготовке и развитию.

Челябинцы, как и остальные жители страны, могут рассчитывать на льготу не только за свои занятия в тренажерном зале, но и за детские спортивные секции. Максимальная сумма расходов на такие услуги не должна превышать 120 тысяч рублей. Будут рассматривать налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ.

Начинаем копить чеки

Новый закон позволит существенно сэкономить на своем здоровом увлечении, а если спортом занимается вся семья, то и сумма вычета будет больше. 15 тысяч 600 рублей — максимальная сумма вычета на спорт и фитнес в год.

Чтобы получить НДФЛ за спорт на себя или несовершеннолетнего ребенка, придется обратиться в налоговую службу. И предоставить специалистам копию договора на оказание услуг и квитанцию об оплате.

Если копнуть глубже

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Расходы на физкультурно-оздоровительные услуги приравниваются к социально значимым. Таким, как: лечение, обучение, благотворительность, приобретение недвижимости. По всем этим направлениям в нашей стране уже давно действуют налоговые вычеты. Это оказывает положительное влияние на развитие экономики и повышает уровень жизни. Максим Левченко называет новый закон позитивным явлением для всех участников процесса:

— Это нововведение можно назвать мерой борьбы с серыми заработными платами. Так как для работников расширяют пакет возможностей при наличии белой заработной платы. Что, в конечном счете, также положительно скажется на уровне и количестве поступления налогов в бюджет РФ.

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