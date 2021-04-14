Официальная причина закрытия: рост заболеваемости COVID-19 Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Пандемия вновь испортила планы челябинских туристов. Многие решили поехать в Турцию в мае: во-первых, большие выходные, во-вторых, сейчас там приятная теплая погода. Но накануне российские власти объявили об ограничении перелетов в Турцию с 15 апреля до 1 июня. А заодно и Танзанию закрыли — оттуда везут не только ковид, но и малярию.

Деньги зависли, планы сорвались, плюс придется договариваться с начальством о переносе отпуска. Читатель КП Андрей рассказывает: билеты в Стамбул купили заблаговременно, еще в феврале. Туда-обратно они обошлись в 18 тыс. за двоих. За это время цены поднялись почти вдвое.

— В Стамбуле мы уже были и все там исходили, все видели. Но поскольку ехать больше некуда — реально некуда — то решили повторить визит. Тем более хотели показать город моему брату с его женой, которые почти не были за границей, — рассказал Андрей.

Андрей готов рассмотреть варианты, которая предложит авиакомпания. Но оказалось, что билеты в Москву были куплены отдельно, а значит перенести их вместе с «турецкими» нельзя.

Стамбул — город, где встречается Европа и Азия Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Челябинка Ольга с мужем и друзьями решила отправиться в Анталью. Турфирма предложила билеты с вылетом аж из Челябинска, хотя международное сообщение из аэропорта имени Курчатова еще не возобновлено — пока только названа дата открытия обновленного терминала 1 мая.

— Мы внесли предоплату 20%, потом нам сказали, что всех будут доставлять через Кольцово. Мы испугались, что не хватит мест и попросили поменять на вылет на Екатеринбург. С нас взяли еще 30%. Итого мы потеряли половину стоимости. Деньги точно не вернут. Говорят, что будут предлагать Тунис и Египет, но мы туда не хотим. Возможно, на октябрь перенесем, — рассказала Ольга. — Таких как я у нас на работе несколько человек. Одна коллега вообще с прошлого года переносила поездку.

Кто-то остался в пролете дважды

Заявок на Турцию было хоть и меньше, чем в доковидное время, но все равно достаточно, рассказали в бюро международного туризма «Спутник».

— Из Екатеринбурга были ежедневные вылеты, самолеты грузились полные. Помимо новых забронированных, было много заявок от тех, кто не улетел в 2020 году, — рассказала генеральный менеджер «Спутника» Анна Дриботун.

А вот желающих отправиться в Танзанию немного — с апреля там начинается сезон дождей.

Но ведь остаются два рейса…

В целом Турция не закрывается от отдыхающих. Останутся два рейса в неделю по маршруту Москва — Стамбул. И пока никаких ограничений нет.

— Самостоятельные выезды возможны. По какой цене они будут, сказать сложно. Если спрос будет большой (а я думаю, что он будет большой), ценник будет соответствующий, — отмечает эксперт по туризму Михаил Панов.

Если не Турция, то куда?

Турция была едва ли не единственным бюджетным направлением, куда можно было поехать по пакетному туру, в том числе на любимое россиянами «все включено». Объединенные арабские эмираты и так стоили значительно дороже, а сейчас, вероятно, подорожают еще. Мальдивы и Сейшелы — вообще люксовый отдых. Лететь на Кубу далеко.

Отдых в фешенебельных Эмиратах обойдется значительно дороже Турции Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Что касается Египта, то пока есть рейсы только в Каир, расположенный в нескольких часах езды до курортов. Многие летали в Хургаду и Шарм-эль-Шейх через Турцию.

Ранее, во время визита губернатора Алексея Текслера в челябинский аэропорт, представитель холдинга «Новапорт» Ксения Агафонова анонсировала открытие рейсов в страны СНГ.

— Это называется «хоть что-то предложить». Не думаю, что такие предложения впечатлят тех, кто привык летать в Турцию. Это не «пакетный» отдых. Самостоятельные визиты в принципе возможны, но надо смотреть на ограничения и правила, — комментирует Михаил Панов.

Челябинцы отмечают: готовы рассмотреть и Сочи, и Крым. Но это слишком дорого.

— Мы столько не зарабатываем, чтобы отдыхать на наших курортах. Нужно минимум 100 — 150 тыс., чтобы отдохнуть неделю-полторы в более-менее приличном месте. Тогда как Стамбул с билетами и жильем на двоих обошелся бы в 32 тыс., — говорит челябинец Андрей.

— Думаю, ценник будет подниматься. Это естественная реакция рынка, когда нет конкуренции. Сочи, скорее всего, в этом году примет не менее 6 млн человек, даже больше, — добавил Михаил Панов.

Как вернуть деньги?

Глава Ростуризма Зарина Догузова выступила с официальными заявлением на этот счет, правда, оно касается только организованных туристов.

— Мы рекомендуем рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты, либо выбрать в те же даты другие направления. Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие, — цитирует Догузову KP.RU.

На время месяца Рамадан в Турции закрыли все кафе и рестораны Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Турфирмы пока ждут рекомендаций от туроператоров.

— Мы предполагаем, что это будет перенос на какие-то другие даты, но уже по текущей стоимости. Либо смена направления с сохранением сроков поездки. Либо как-то в индивидуальном порядке решать. Аннуляция возможна, но никто не говорит, что это будет без вычета фактически понесенных расходов, — прокомментировала Анна Дриботун.

Как отмечает Михаил Панов, если деньги не хотят возвращать ни в какую, можно обратиться в суд.

— Забрать деньги через суд всегда реально. Сейчас весь вопрос в том, насколько каждый туроператор будет готов добровольно решать проблемы, — отмечает Михаил Панов.

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