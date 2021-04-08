Челябинский аэропорт возобновит прямые полеты в Турцию и страны СНГ с 1 мая

Международные рейсы возобновят с 1 мая Фото: Андрей АБРАМОВ

С 1 мая возобновятся полеты из Челябинска в Турцию и страны СНГ. Об этом стало известно сегодня на совещании по развитию челябинского аэропорта с участием губернатора Алексея Текслера.

По словам представителя компании «Новапорт» Ксении Агафоновой, в мае челябинцы смогут напрямую отправиться в Стамбул, Анталью, Даламан, а также Армению, Киргизию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

— Перевозчики проявляют интерес к возобновлению полетов в Египет, в случае открытия и Таиланд, в случае снятия ограничений с той стороны, — рассказала Ксения Агафонова.

Полеты в Таиланд уже разрешены, однако там прилетающим необходимо долго сидеть на карантине — именно это отпугивает потенциальных пассажиров.

Также сегодня губернатор осмотрел международный терминал аэропорта им. Курчатова, реконструкция которого завершилась 1 апреля. Если раньше в одном зале приходилась тесниться прилетающим и улетающим пассажирам, то теперь созданы отдельные залы.

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