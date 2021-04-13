Вытянули за лапы: в Челябинской области школьники спасли собаку, оказавшуюся на реке во время ледохода

Как собака оказалась на реке - загадка. Фото: Елена Шиман/vk.com, скриншот видео "ТВЖ"/vk.com

В Челябинской области подростки спасли собаку, застрявшую на реке во время ледохода. Дети не побоялись незнакомого животного и мужественно вытащили дворнягу на берег. Видео чудесного спасения опубликовало местное телевидение, а в соцсетях вовсю хвалят ребят.

Несчастная собака попала в переделку в самом центре города, там, где река Сим проходит через городской парк. В это время на ее счастье там гуляли ребята. Они увидели мечущуюся собаку и организовали операцию по ее спасению. Одна из девочек перевалилась через парапет, а другие ее держали. Девочка вытянула собаку за лапы. Как выяснилось, собака бездомная, но хорошо знакома волонтерам — по крайней мере, она привита и стерилизована.

Собака привита и стерилизована. И ей уже ищут хозяев. Фото: Елена Шиман/vk.com

— Давно вижу в городе эту красавицу. Это просто большой комок добра и позитива. Супер человекоориентированная девочка, без малейшей агрессии, очень любит детей. Давайте все вместе постараемся найти для нее дом, — рассказала местный зооволонтер Елена Шиман. — Ребята, вам огромный респект и уважуха, вы большие молодцы!!! Когда есть такая молодежь, понимаешь, что не все потеряно в этой жизни! Спасибо, ребята, и присоединяйтесь к нам, будем вместе спасать и помогать животным, попавшим в трудную ситуацию.

Как рассказала КП-Челябинск Елена Шиман, пока спасенной собаке не нашли хозяев, она так и бегает по улицам — в городе нет своего приюта.

Лед в Аше тронулся в воскресенье, 11 апреля. И видимо дворняга по привычке решила перебежать по нему на другую сторону.

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