Жители спасли главу села с затопленной дороги в Челябинской области

Иномарку взяли на буксир. Фото: Петр Черный

По дороге в село Тюлюк, возле которого находится известный в Челябинской области нацпарк «Зигальга», сейчас плывут ледяные глыбы. На реке Юрюзань образовался ледяной затор, вода вышла из берегов и затопила проезжую часть. Село с населением в две с лишним сотни человек оказалось отрезанным от большой земли. Причем, первым в водный плен попал... глава села.

ВЗЯЛИ НА БУКСИР

Петр Черный вчера днем поехал на совещание к главе района. Проблемный участок он проезжал около 11 часов, дорога была подтоплена, но не сильно. Возвращался глава около шести вечера и проезд был уже невозможен. Ледяные глыбы преградили путь, образовав реку, текущую поперек дороги.

— Вчера я первый форсировал эту водную преграду на административном Renault Logan. У меня был полный салон, полный багажник воды, — рассказал Петр Черный КП-Челябинск. — Мне навстречу попался кроссовер, ребята сказали: «Поворачивайте, мы даже не проехали, вы — тем более». Там еще какая проблема — нет сотовой связи. Я вернулся обратно до точки, где имеется связь, вызвал МЧС, позвонил в район, сказал, что ситуация критическая. Что там дальше, никому не известно, мы видим только начало пролива, а конец за поворотом, глыбы здесь. У местного жителя оказался УАЗик, он меня и вытащил. Я заглушил двигатель, чтобы не убить свою рабочую машину, и меня просто тащили до деревни.

В тот же вечер дорогу перекрыли ГИБДД и МЧС. По словам Петра Черного, ситуация критическая. Глубина воды около 30 см. Стоит аномальная жара, снег быстро тает, а объем воды, соответственно, увеличивается.

— Мы не удивлены, мы были к этому готовы, — отмечает глава. — Это дорога областного значения, подрядная организация свои работы должным образом не выполняет на протяжении двух лет. Мы ожидали, что в этом году или в следующем пройдет смыв дорожного полотна.

Затопило лес. Фото: Петр Черный

ВИНОВАТЫ ДОРОЖНИКИ

Черный видит причину ЧП в некачественном содержании дороги. По его словам, подрядчик «Урал-сервис-групп» проложил в прошлом году дренажную трубу. Но она оказалась выше дорожного полотна. Поэтому сейчас вода вымывает грунтовую дорогу — единственную из села. Есть риск, что если вода продолжит бежать, дорога просто обвалится.

— За дорогой никто не ухаживал в течение двух лет, от слова совсем, — говорит Петр Черный.

В прошлом году жители тоже мучились, вытаскивали машины из воды. Люди даже жаловались в прокуратуру, но безрезультатно.

Сейчас джипы и УАЗики могут проехать по дороге, но на свой страх и риск.

— Угрозы для жизнеобеспечения нет. Мы заранее знали, что это будет. У нас здесь есть продуктовые магазины, есть медик, добровольная пожарная дружина. В случае какой-то экстренной медицинской помощи у нас есть хотя бы ЗИЛ-131, пожарный, пациента мы сможем доставить до бригады скорой помощи. Но скорость этой доставки составит примерно 1,5 часа: промежуток 28 км, скорость движения 5-10 км/ч. То есть, не дай бог, какой-то экстренный случай, шанс доехать человеку — минимальный, — беспокоится глава.

Дорогу вымывает. Фото: Петр Черный

Петр Черный также переживает, что на выходные в нацпарк «Зигальга» поедут туристы по этой же затопленной дороге. Сотрудники нацпарка уже предупредили гостей об опасности постами в соцсетях.

— И самое главное: из-за половодья добраться до Тюлюка сейчас можно только на внедорожной технике, — написали в группах «Зигальги».

ТЕРРИТОРИЮ ОБСЛЕДУЮТ С ДРОНА

Глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович сообщил, что сейчас МЧС обследуют дорогу, русло реки и прилегающую территорию с квадрокоптера.

— В начале этой недели по поручению Миндортранса Челябинской области и Главы Тюлюкского сельского поселения Катав-Ивановского Муниципального района было проведено обследование данной автодороги. Выявлены дефекты щебеночного покрытия. После обследования было принято решение о выполнении профилировки с добавлением нового материала, — сообщили в Миндортрансе Челябинской области.

В ведомстве предупредили, что уровень подтопления может повыситься.

— Специалисты Миндортранса контролируют данную ситуацию: на автодороге организовано дежурство ответственных лиц в целях мониторинга обстановки. Также на дороге дежурят сотрудники ГИБДД и работает МЧС.

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