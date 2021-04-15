В Кургане поставили памятник «Чужому» из фильма ужасов

Необычный арт-объект установили в Центральном парке культуры и отдыха. Фото: yaplakal.com

Жители Кургана обратили внимание на появившийся сегодня утром памятник «Чужому» в Центральном парке культуры и отдыха. Этого персонажа из одноименной серии фильмов ужасов разместили недалеко от моста через Битевку. Посетители парка уже выложили в соцсетях фотографии и видео монстра.

Фото: «Доброе утро, Курган!» / vk.com

Фото: «Курганские истории» / vk.com

— Огонь! Фильм того достоин! — написал курганец Михаил в группе «Инцидент | Курган» во «Вконтакте».

— Крутая тема, старперы не поймут, — сообщил в комментариях в той же группе житель города по имени Станислав.

— Лучше бы памятник Сталину поставили. Да отремонтировали Памятник Б. Петрова и В. И. Ленина чем [сделали] это, — раскритиковал в соцсетях курганец Павел.

Памятник «Чужому» изготовили в местной мастерской, которая называется «Ковка-дизайн». Об идеи появления такого необычного арт-объекта в мэрии Кургана обещали рассказать позднее.

Отметим, что это уже не первый памятник «Чужому», который установили в России. Похожая статуя есть во Владивостоке. В 2014 году она вошла в список самых странных памятников страны.

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