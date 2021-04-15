В Челябинске коллектор, авария на котором привела к гигантскому провалу, проверят с помощью спецоборудования

Ремонт коллектора идет в круглосуточном режиме. Фото: пресс-служба Администрации города.

Неделю назад в Челябинске произошел провал коллектора на улице Куйбышева возле автосервиса. И в 10 метрах от угла дома №7. Собственникам пришлось покинуть свои квартиры. По заверению чиновников, сегодня их жизни ничего не угрожает, и они вернулись к привычной жизни.

Этот коллектор, как рассказал глава Курчатовского района Сергей Антипов на пресс-конференции в «Комсомольской правде», идет мимо торгового центра «Фиеста» в сторону очистных сооружений. Его протяженность 4 километра. А диаметр 1000 метров. Он собирает канализационные стоки от Комсомольского и Чайковского проспектов:

— Год рождения коллектора 1967, в те годы не предусмотрели дополнительной защиты. Для нас важно было понять, есть ли угроза дому. Когда подняли пробы грунта, то оказалось, что фундаменты сухие. Воды в доме нет.

По всему периметру дома планируют сделать 24 укрепления.

Через несколько дней дорожное покрытие провалилось уже на перекрестке Куйбышева и Чайковского. По словам Сергея Антипова, коллектор провалился из-за большой нагрузки на магистрали. Он не был ничем укреплен. Каждый день по Куйбышева движется большой поток транспорта:

— В этом месте этот коллектор тоже провалился из-за нагрузки. Потому что там, к сожалению, не было укрепления.

Сейчас на обоих участках, где провалился коллектор, идет непрерывный ремонт. Развернут круглосуточный штаб, стоит палатка ГО и ЧС. У специалистов серьезная задача: поменять коллектор в максимально-короткие сроки. Они взяли еще несколько необходимых проб, чтобы до конца быть уверенными, что жизни челябинцев ничего не угрожает:

— Есть аппаратура, которая обследует коллектор, показывает его состояние, чтобы не допустить новых провалов, — добавил глава района.

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