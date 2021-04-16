В Челябинской области назначен новый митрополит

Новым митрополитом в Челябинской области назначен епископ Алексий. Фото: Tagileparhiya.ru

Новым митрополитом в Челябинской области назначен 46-летний епископ Алексий (Владимир Орлов). Он возглавит Челябинскую и Миасскую епархии и будет временно управлять Троицкой вместо владыки Григория, переведенного на Кубань. Такое решение 15 апреля приняли на заседании Священного синода русской православной церкви (РПЦ).

Заседание состоялось из-за ухода на пенсию митрополита Коломенского Ювеналия. На его место назначили владыку Екатеринодарского и Кубанского Павлу. Место в Кубани оказалось вакантным, и священный синод перевел туда митрополита Челябинского и Миасского Григория.

Владыку Григория перевели на Кубань. Фото: Челябинская митрополия

— Митрополитом Челябинским и Миасским, временно управляющим Троицкой епархией, назначен епископ Алексий, — рассказали в челябинской митрополии. — Ранее от возглавлял Нижнетагильскую епархию и временно управлял Серовской епархией. В ближайшее время он будет возведен в сан митрополита.

Когда епископ Алексий прибудет в Челябинскую область, пока неизвестно. В епархии КП-Челябинск пообещали дать разъяснения по этому вопросу позже.

Епископ Алексий ранее возглавлял Нижнетагильскую епархию. Фото: Tagileparhiya.ru

Епископ Алексий родился 23 апреля 1974 года в Нижнем Тагиле Свердловской области в рабочей семье. В 1991 году окончил среднюю школу № 32 в Нижнем Тагиле. Затем обучался в Московской духовной семинарии. Экстерном окончил Санкт-Петербургскую духовной академии . В 2017 году защитил магистерскую диссертацию на тему «Опыт организации миссионерской деятельности в Нижнетагильской епархии Русской Православной Церкви».

В 1995 году принял монашеский постриг с именем Алексий и епископом Екатеринбургским и Верхотурским Никоном рукоположен в сан иеродиакона, 13 сентября этого же года – в сан иеромонаха. Служил на приходах и в монастырях Свердловской области. Нес самые разные послушания, в частности, духовно окормлял исправительные учреждения и подразделения МЧС. В 2006 году возведен в сан игумена, в 2018-м — в сан архимандрита. 1 апреля 2018 года по решению Священного Синода рукоположен в сан епископа Серовского и Краснотурьинского. 25 августа 2020 года назначен епископом Нижнетагильским и Невьянским. Решением Священного Синода от 15 апреля 2021 года епископу Алексию определено быть Преосвященным Челябинским и Миасским, главой Челябинской митрополии, временно управляющим Троицкой епархией.

Награжден Патриаршей грамотой в 2004 году, епархиальной медалью Симеона Верхотурского I степени в 2013-м и отмечен Патриаршим знаком 700-летие преподобного Сергия Радонежского» в 2014-м.

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